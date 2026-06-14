Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва отправи мотивираща и емоционална реч към футболистите и треньорите от националния отбор на страната преди първия мач на Световното първенство по футбол. Бразилците – петкратни световни шампиони, откриват своята кампания тази нощ от 1:00 часа срещу отбора на Мароко – бронзови медалисти от Мондиал 2022 и актуални шампиони на Африка.
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„Нашите футболисти трябва да се борят във всеки един мач с мисъл за бразирския народ. На Бразилия е нужна шеста титла като световен шампион. Националният отбор на Бразилия не отива на Световното първенство, за да си съперничи с другите за шампионската титла, а просто да си я вземе!“, заяви държавният глава в специално видеообръщение, публикувано в часовете преди мача.
По думите му, той следи представянето на националния отбор от Световното първенство през 1958-а година насам, когато в Швеция „селесао" спечели първата си титла с младия Пеле в състава. Президентът на страната също така се обърна и към селекционера на тима – легендарният италианец Карло Анчелоти с напътстващи думи.
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„Анчелоти, кажи на нашите играчи, че имаш гигантски опит и самият ти си бил велик футболист!“, каза на италианския специалист.
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Бразилия е печелила световната футболна корона на турнирите през 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 г., а освен мароканците в група „С“ на съставите на Хаити и Шотландия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google