Президентът на Бразилия напомни на отбора, че народът очаква шеста световна титла

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва отправи мотивираща и емоционална реч към футболистите и треньорите от националния отбор на страната преди първия мач на Световното първенство по футбол. Бразилците – петкратни световни шампиони, откриват своята кампания тази нощ от 1:00 часа срещу отбора на Мароко – бронзови медалисти от Мондиал 2022 и актуални шампиони на Африка.

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„Нашите футболисти трябва да се борят във всеки един мач с мисъл за бразирския народ. На Бразилия е нужна шеста титла като световен шампион. Националният отбор на Бразилия не отива на Световното първенство, за да си съперничи с другите за шампионската титла, а просто да си я вземе!“, заяви държавният глава в специално видеообръщение, публикувано в часовете преди мача.

VIDEO | “Nosotros no competimos, ganamos” es el contundente mensaje que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le envía al seleccionador Carlo Ancelotti antes del debut del equipo brasileño en el Mundial de 2026. pic.twitter.com/JMtL3lXszE — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 13, 2026

По думите му, той следи представянето на националния отбор от Световното първенство през 1958-а година насам, когато в Швеция „селесао" спечели първата си титла с младия Пеле в състава. Президентът на страната също така се обърна и към селекционера на тима – легендарният италианец Карло Анчелоти с напътстващи думи.

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„Анчелоти, кажи на нашите играчи, че имаш гигантски опит и самият ти си бил велик футболист!“, каза на италианския специалист.

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Бразилия е печелила световната футболна корона на турнирите през 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 г., а освен мароканците в група „С“ на съставите на Хаити и Шотландия.

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