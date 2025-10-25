Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Ангел Бастунов се завърна в титулярния състав на Визела, но отборът му се провали в домакинството си на Фелгейраш от 8-ия кръг на Лига Португал 2. Тимът на българския халф водеше с 2:0 и имаше човек повече на терена, но допусна два гола след 85-ата минута за крайното 2:2.

До почивката нямаше попадения, но натискът на Визела даде резултат в 52-рата минута и Моха Мухлис откри след асистенция на Мигел Тавареш. Малко по-късно Мишел Коща от Фейрензе получи червен картон, а в 77-ата минута Ману вкара втори гол за Визела и всичко изглеждаше решено.

В 85-ата минута Лукаш Дуарте намали с глава след центриране от левия фланг, а истинската драма настъпи в края на редовното време, когато Педро Росаш наказа грешка в защитата на Визела и изравни.

С равенството отборът на Бастунов се изравни на върха в класирането с дублиращия тим на Спортинг (Лисабон). Фелгейраш пък е на 7-а позиция.