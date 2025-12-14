Бастунов влезе в края при победа на Визела над втория отбор на Спортинг

Визела победи втория отбор на Спортинг с 1:0 в гостуването си от 14-ия кръг на Лига Португал 2. Българският халф на гостите Ангел Бастунов получи шанс за изява, но само за десетина минути в края, тъй като влезе на терена в 81-вата минута на мястото на Хайнц Мьоршел.

Визела поведе още в 12-ата минута с попадение на Мигел Тавареш след асистенция на Дамиен Лопи.

След това обаче ситуацията за гостите се усложни, тъй като останаха в намален състав в 39-ата минута, когато директен червен картон получи Моха Мухлис.

Въпреки това Визела удържа крехката си преднина и изтръгна трите точки от това гостуване, като вече има 23 и излезе на 5-ата позиция във временното класиране. Спортинг пък е втори с 29 точки, колкото има и лидерът Маритимо.