Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Визела
  3. Бастунов влезе в края при победа на Визела над втория отбор на Спортинг

Бастунов влезе в края при победа на Визела над втория отбор на Спортинг

  • 14 дек 2025 | 22:02
  • 111
  • 0
Бастунов влезе в края при победа на Визела над втория отбор на Спортинг

Визела победи втория отбор на Спортинг с 1:0 в гостуването си от 14-ия кръг на Лига Португал 2. Българският халф на гостите Ангел Бастунов получи шанс за изява, но само за десетина минути в края, тъй като влезе на терена в 81-вата минута на мястото на Хайнц Мьоршел.

Визела поведе още в 12-ата минута с попадение на Мигел Тавареш след асистенция на Дамиен Лопи.

След това обаче ситуацията за гостите се усложни, тъй като останаха в намален състав в 39-ата минута, когато директен червен картон получи Моха Мухлис.

Въпреки това Визела удържа крехката си преднина и изтръгна трите точки от това гостуване, като вече има 23 и излезе на 5-ата позиция във временното класиране. Спортинг пък е втори с 29 точки, колкото има и лидерът Маритимо.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 2610
  • 1
Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

  • 14 дек 2025 | 19:22
  • 840
  • 0
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

  • 14 дек 2025 | 20:29
  • 10291
  • 32
Интер се възползва от грешките на Милан и Наполи и превзе върха в Серия "А"

Интер се възползва от грешките на Милан и Наполи и превзе върха в Серия "А"

  • 14 дек 2025 | 20:57
  • 5948
  • 9
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

  • 14 дек 2025 | 18:53
  • 1127
  • 0
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

  • 14 дек 2025 | 18:47
  • 6018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 21846
  • 14
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 42404
  • 48
Алавес 0:0 Реал Мадрид, първи жълт картон в мача

Алавес 0:0 Реал Мадрид, първи жълт картон в мача

  • 14 дек 2025 | 21:02
  • 2067
  • 66
Болоня 0:0 Ювентус

Болоня 0:0 Ювентус

  • 14 дек 2025 | 21:45
  • 1345
  • 6
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 7502
  • 16
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 22110
  • 169