Бастунов с асистенция при класически успех на Визела

Визела постигна класически успех с 3:0 в домакинството си на Пасош Ферейра от 18-ия кръг на Лига Португал 2. И двамата българи в състава на домакините - Ангел Бастунов и Андреа Христов - бяха сред титулярите на своя отбор, като Бастунов дори се отчете с асистенция за втория гол.

Александър Буснич откри резултата за Визела в 51-вата минута, а Родриго Рамош удвои след асистенция на Бастунов. Крайното 3:0 пък оформи Ханс Мьоршел в 79-ата минута.

Домакините можеха да спечелят и по-убедително, но още едно тяхно попадение бе отменено заради засада.

С тази победа Визела събра актив от 27 точки и отново се доближи до лидерите, като заема 4-тото място във временното класиране. Пасош Ферейра е на 14-тата позиция с 19 точки. Водач е Маритимо с 36 точки.