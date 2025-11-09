Визела с Бастунов обърна Бенфика

Визела постигна ценна победа с 2:1 в гостуването си на Бенфика Б от Лига Португал 2. По този начин тимът спря лошата си серия от четири поредни мача без успех в първенството и се върна в битката за челните места. Ангел Бастунов бе титуляр за гостите и остана на терена 70 минути преди да бъде заменен.

Бенфика поведе чрез Тиаго Фрейташ в 21-вата минута, но Визела изравни бързо с гол на Хайнц Мьоршел в 29-ата минута от дузпа.

През второто полувреме гостите направиха и пълен обрат, благодарение на Жозе Сампайо, който се разписа в 72-рата минута.

С този успех Визела заема 3-тото място в класирането с 19 точки. Бенфика пък се намира на 15-ата позиция с (0 точки. Лидер е Спортинг Б с 22 точки.