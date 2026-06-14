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Мондиал 2026: Хаити - Шотландия
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  3. Емболо изравни рекорд на Хамес Родригес и Дзюба

Емболо изравни рекорд на Хамес Родригес и Дзюба

  • 14 юни 2026 | 03:57
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Швейцарският нападател Брийл Емболо стана третият играч в историята на Световните първенства, който отбеляза първите си три гола на турнира срещу отбори от три различни конфедерации, според профила на журналиста Алексис Мартин-Тамайо в Х.

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство
Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Нападателят на Рен вкара гол при равенството 1:1 срещу Катар в първия кръг на Мондиал 2026. Според източника това е третият му гол на Световно първенство. Емболо преди това вкара срещу Камерун (1:0) и Сърбия (3:2) по време на Мондиал 2022.

Преди това същото бе постигнато от Хамес Родригес от Колумбия срещу Кот Д'Ивоар, Гърция и Япония на Мондиал 2014 в Бразилия, както и от руснака Артьом Дзюба, бележейки срещу Саудитска Арабия, Египет и Испания на Мондиал 2018 в родината му.

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