Има ли повод за тревоги? Менян пропусна тренировка на Франция

Вратарят на Франция Майк Менян, не взе участие в последната колективна тренировка на тима само три дни преди първия мач на “петлите” от Мондиал 2026 срещу Сенегал.

Салиба не тренира с Франция

Според последните информации на френския телевизионен канал Canal+, причината за отсъствието на стража на Милан все още не е официално обявена. Липсата му в заниманието обаче предизвика сериозно безпокойство сред треньорския щаб и феновете. По време на тактическата подготовка неговото място под рамката на вратата беше заето от Брис Самба, който облече титулярните ръкавици.

Equipe de France : inquiétude pour Mike Maignan ?https://t.co/6bbksUnOPt — Foot Mercato (@footmercato) June 13, 2026

Отсъствието на Менян принуди треньорския щаб да тества различни варианти в дефанзивен план. Пред Самба беше изпробвана централна двойка защитници, съставена от Дайо Упамекано и Уилям Салиба. По двата фланга на отбраната действаха Жул Кунде и Тео Ернандес.

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В средата на терена и в нападение също бяха изпробвани интересни решения. Треньорите заложиха на дуото Орелиен Чуамени и Адриен Рабио в ролята на опорни полузащитници. Пред тях беше изграден офанзивен и креативен квартет, който включваше Майкъл Олисе, Дезире Дуе, Усман Дембеле и капитанът Килиан Мбапе.

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Тази атакуваща формация беше тествана и по време на последната приятелска среща срещу Северна Ирландия, което подсказва, че може да бъде един от основните тактически варианти за отбора.

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