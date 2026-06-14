Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Има ли повод за тревоги? Менян пропусна тренировка на Франция

Има ли повод за тревоги? Менян пропусна тренировка на Франция

  • 14 юни 2026 | 02:45
  • 226
  • 0

Вратарят на Франция Майк Менян, не взе участие в последната колективна тренировка на тима само три дни преди първия мач на “петлите” от Мондиал 2026 срещу Сенегал.

Салиба не тренира с Франция
Салиба не тренира с Франция

Според последните информации на френския телевизионен канал Canal+, причината за отсъствието на стража на Милан все още не е официално обявена. Липсата му в заниманието обаче предизвика сериозно безпокойство сред треньорския щаб и феновете. По време на тактическата подготовка неговото място под рамката на вратата беше заето от Брис Самба, който облече титулярните ръкавици.

Отсъствието на Менян принуди треньорския щаб да тества различни варианти в дефанзивен план. Пред Самба беше изпробвана централна двойка защитници, съставена от Дайо Упамекано и Уилям Салиба. По двата фланга на отбраната действаха Жул Кунде и Тео Ернандес.

Пол Погба продължава да мечтае за националния отбор на Франция
Пол Погба продължава да мечтае за националния отбор на Франция

В средата на терена и в нападение също бяха изпробвани интересни решения. Треньорите заложиха на дуото Орелиен Чуамени и Адриен Рабио в ролята на опорни полузащитници. Пред тях беше изграден офанзивен и креативен квартет, който включваше Майкъл Олисе, Дезире Дуе, Усман Дембеле и капитанът Килиан Мбапе.

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол
Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

Тази атакуваща формация беше тествана и по време на последната приятелска среща срещу Северна Ирландия, което подсказва, че може да бъде един от основните тактически варианти за отбора.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

  • 14 юни 2026 | 00:05
  • 25240
  • 107
Чешки милиардер вече е най-големият акционер в Уест Хам

Чешки милиардер вече е най-големият акционер в Уест Хам

  • 13 юни 2026 | 20:20
  • 2300
  • 0
Отборът на Еквадор се готви здраво за старта

Отборът на Еквадор се готви здраво за старта

  • 13 юни 2026 | 20:01
  • 484
  • 0
От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

От Арсенал работят по привличането на гръцки национал

  • 13 юни 2026 | 19:48
  • 2700
  • 1
Сблъсъкът между Австралия и Турция може да даде тласък или да убие мечтите рано в турнира

Сблъсъкът между Австралия и Турция може да даде тласък или да убие мечтите рано в турнира

  • 13 юни 2026 | 19:27
  • 2108
  • 5
Правителството на Гана с официална позиция в подкрепа на Томас Партей след отказаната виза

Правителството на Гана с официална позиция в подкрепа на Томас Партей след отказаната виза

  • 13 юни 2026 | 18:49
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

  • 14 юни 2026 | 03:05
  • 11748
  • 71
Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

  • 14 юни 2026 | 00:05
  • 25240
  • 107
Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

Саръбоюков с нова победа и рекорд в Инсбрук

  • 13 юни 2026 | 21:57
  • 30723
  • 7
Очаквайте на живо: Хаити и Шотландия продължават голямото шоу

Очаквайте на живо: Хаити и Шотландия продължават голямото шоу

  • 14 юни 2026 | 03:03
  • 431
  • 0
България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

България със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 23:36
  • 89740
  • 142
Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

Шампиони! Везенков и Олимпиакос увенчаха фантастичния си сезон с още една титла

  • 13 юни 2026 | 20:15
  • 40657
  • 62