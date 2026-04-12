Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
Гол от съблекалнята прекъсна победната серия на Наполи за радост на Интер

  • 12 апр 2026 | 18:00
  • 3519
  • 0

Отборите на Парма и Наполи завършиха наравно 1:1 на „Енио Тардини“ в срещата помежду си от 32-рия кръг на Серия "А". Така италианският шампион прекъсна поредицата си от пет победи, докато „дуковете“ остават без нито един успех в последните си шест двубоя (четири ремита и две загуби).

Домакините шокираха своя опонент с гол още в 36-ата секунда. Вратарят Зион Сузуки изрита топката силно напред, а Неста Елфеж с глава я отклони за Габриел Стрефеца, който напредна и се разписа с хубав шут. Така бразилецът отбеляза дебютния си гол за Парма, а французинът направи първата си асистенция за тима, като и двамата са зимни попълнения.

Първото полувреме обаче премина под пълната доминация на Наполи, макар и тимът да не сътвори много голови положения. След почивката обаче неаполитанците погледнаха по-смело към противниковата врата и това даде резултат в 60-ата минута, когато Скот Мактоминей вкара изравнително попадение след асистенция на Расмус Хойлунд. В оставащото време именно гостите търсеха по-усилено победен гол, но не стигнаха до такъв.

Въпреки това реми Наполи остава на второто място в класирането с актив от 66 точки, но ако Интер спечели като гост на петия Комо тази вечер, лидерът в Серия "А" ще увеличи преднината си на девет пункта. Парма пък остава на 14-ата позиция със своите 36 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

  • 12 апр 2026 | 15:32
  • 699
  • 0
  • 12 апр 2026 | 15:18
  • 2441
  • 20
  • 12 апр 2026 | 15:14
  • 5241
  • 1
  • 12 апр 2026 | 14:50
  • 5882
  • 0
  • 12 апр 2026 | 14:46
  • 1264
  • 1
  • 12 апр 2026 | 14:32
  • 3735
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 30391
  • 58
  • 12 апр 2026 | 18:29
  • 2868
  • 5
  • 12 апр 2026 | 13:54
  • 8703
  • 90
  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 5464
  • 1
  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 22504
  • 63
  • 12 апр 2026 | 15:10
  • 6033
  • 2