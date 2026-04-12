Гол от съблекалнята прекъсна победната серия на Наполи за радост на Интер

Отборите на Парма и Наполи завършиха наравно 1:1 на „Енио Тардини“ в срещата помежду си от 32-рия кръг на Серия "А". Така италианският шампион прекъсна поредицата си от пет победи, докато „дуковете“ остават без нито един успех в последните си шест двубоя (четири ремита и две загуби).

Домакините шокираха своя опонент с гол още в 36-ата секунда. Вратарят Зион Сузуки изрита топката силно напред, а Неста Елфеж с глава я отклони за Габриел Стрефеца, който напредна и се разписа с хубав шут. Така бразилецът отбеляза дебютния си гол за Парма, а французинът направи първата си асистенция за тима, като и двамата са зимни попълнения.

36 seconds is all it took for Strefezza to slot the ball into the bottom-right corner! ⏱️⚡️#ParmaNapoli 1-0 pic.twitter.com/iHooM9a1ur — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 12, 2026

Първото полувреме обаче премина под пълната доминация на Наполи, макар и тимът да не сътвори много голови положения. След почивката обаче неаполитанците погледнаха по-смело към противниковата врата и това даде резултат в 60-ата минута, когато Скот Мактоминей вкара изравнително попадение след асистенция на Расмус Хойлунд. В оставащото време именно гостите търсеха по-усилено победен гол, но не стигнаха до такъв.

1 - Scott #McTominay is the first central midfielder to score 20 goals in the last two seasons in the Big-5 European leagues; in general, including attacking midfielders only Cole Palmer (24) has netted more in the period. Ace.#ParmaNapoli pic.twitter.com/fU424ceyS9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 12, 2026

Въпреки това реми Наполи остава на второто място в класирането с актив от 66 точки, но ако Интер спечели като гост на петия Комо тази вечер, лидерът в Серия "А" ще увеличи преднината си на девет пункта. Парма пък остава на 14-ата позиция със своите 36 точки.

Снимки: Gettyimages