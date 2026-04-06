Наполи 0:0 Милан

Отборите на Наполи и Милан играят при резултат 0:0 на „Диего Армандо Марадона“ в големия сблъсък от днешната програма на 31-вия кръг в Серия "А", който е с цената на второто място в класирането.

Антонио Конте е предприел четири промени в стартовия си състав след победата с 1:0 над Каляри. В защита се завръща Жуан Жезус за сметка на Сам Бойкема. Халф-бекът Матео Политано пък е заменен от Леонардо Спинацола, а в средата на терена действа Андре-Франк Замбо Ангиса вместо Били Гилмор. На върха на атаката е поставен Джоване Нашименто, тъй като Расмус Хойлунд страда от стомашен вирус. Той е подкрепян основно от звездите Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей.

Масимилиано Алегри е извършил само една промяна сред титулярите си след успеха с 3:2 над Торино. Тя е в атака, където Кристофър Нкунку заменя Кристиан Пулишич и така за първи път заформя тандем с Никлас Фюлкруг.

Първият удар в мача отиде на сметката на Юсуф Фофана, чието изпълнение в шестата минута завърши в ръцете на Ваня Милинкович-Савич. В 13-ата минута Страхиня Павлович стреля с глава при статично положение, но топката профуча покрай вратата. Чак в 23-тата минута домакините стигнаха до изстрел, като техничният удар на Спинацола от границата на наказателното поле мина малко над вратата. В 35-ата минута Нкунку нахлу в наказателното поле, но мощният му шут не намери целта.

Наполи: Милинкович-Савич, Жезус, Бонджорно, Оливера, Спинацола, Замбо Ангиса, Лоботка, Гутиерес, Де Бройне, Мактоминей, Джоване

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Фюлкруг, Нкунку

Снимки: Imago