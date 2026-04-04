Лацио пак ядоса феновете си - не успя да победи борещ се за оцеляване

  • 4 апр 2026 | 23:46
Отборът на Лацио не успя да продължи победната си серия и записа равенство 1:1 срещу Парма при домакинството си от 31-вия кръг на италианската Серия "А". Столичният гранд отдавна изглежда прекалено далеч от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, като към момента "орлите" изостават на цели десет точки от градския си съперник Рома, който заема шестото място и тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Парма от своя страна взе ценна точка в битката за оцеляване и вече се намира на осем пункта пред първия под чертата Лече.

Гостите поведоха с гол на Енрико Дел Прато в 15-ата минута, а в 77-ата Тижани Нослин успя да спаси точката за римляните. Този резултат попречи на момчетата на Маурицио Сари, които и без това като че ли вече играят само за честта си в шампионата и чакат полуфиналния реванш за Купата на Италия с Аталанта, където ако се представят добре и прогресират към големия мач за трофея ще запазят шансовете си за европейски излаз през следващия сезон. Играчите на Парма от своя страна не успяха да запишат победа в пети пореден мач, но поне прекъснаха негативната тенденция от две последователни поражения. В следващия кръг Лацио ще се изправи срещу друг отбор, замесен в битката за оцеляване - Фиорентина (13.4), докато Парма ще премери сили с шампиона Наполи (12.4).

