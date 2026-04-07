Конте: Направихме важна крачка към голямата си цел

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте коментира успеха с 1:0 над Милан в мач от 31-вия кръг на Серия "А". С победата "партенопеите" се изкачиха на 2-ро място в класирането, изпреварвайки "росонерите". Неаполитанци изостават със 7 точки от лидера Интер.

„Тази победа ни вдъхва огромен ентусиазъм и увереност, защото никога не трябва да забравяме, че ако сме на второ място, то е благодарение на момчетата, които компенсираха всичките ни загуби през този сезон“, заяви Конте.

„Днес Хьойлунд отсъстваше, но от дълго време не можем да разчитаме и на Ди Лоренцо, Рахмани, Нерес и Вергара, а това са петима играчи, които са почти всички титуляри. Невероятно е, че отборът остана на върха въпреки тези липси", изтъкна специалистът.

„Всеки друг отбор би се сринал и би загубил битката. Мисля си за Елмас, който влезе за последните 15 минути – той беше ключов играч по време на многобройните отсъствия. Мацоки и Бекема бяха главни действащи лица през целия сезон. Неизбежно е, че колкото повече играчи са на разположение, толкова повече варианти ще имаме и толкова повече ще можем да правим ротации, за да поддържаме всички в добра форма", обясни Конте.

„Сега трябва да продължим напред, остават седем кръга и направихме важна крачка към Шампионската лига, която е нашата цел. Щом Милан може да заяви, че Шампионската лига е тяхната цел, защо да не е такава и за Наполи? Ювентус също го казва, Наполи спечели Суперкупата, но изглежда, че от нас се очаква дори повече, отколкото от тези клубове", недоумява насатвникът на "партенопеите".

„Сега трябва да се опитаме да останем на върха и да защитим позицията си. Знаем, че Интер заслужава да е първи в класирането, ние сме близо и трябва да се съсредоточим върху себе си“, каза още Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages