Колко са головете на Кристиано Роналдо?

967 или 961? Въпросът за броя голове, отбелязани от Кристиано Роналдо през повече от две десетилетия кариера, беше повдигнат през последните дни. В основата на спора са шестте точни попадения на нападателя на Ал-Насър в Арабската клубна шампионска купа през 2023 г.
Ал-Насър спечели трофея, а Роналдо стана голмайстор, но ФИФА не признава турнира за официален. Неяснотата относно статута на тези шест гола предизвика полемика... и португалският нападател не остана безразличен.
Кристиано Роналдо коментира иронично публикация на бразилска фен страница по темата: „Приемането е добродетел.“ Неяснотата все още не е разрешена, но португалският нападател вече зае позиция, която го доближава до така желаните 1000 гола.