Колко са головете на Кристиано Роналдо?

967 или 961? Въпросът за броя голове, отбелязани от Кристиано Роналдо през повече от две десетилетия кариера, беше повдигнат през последните дни. В основата на спора са шестте точни попадения на нападателя на Ал-Насър в Арабската клубна шампионска купа през 2023 г.

Ал-Насър спечели трофея, а Роналдо стана голмайстор, но ФИФА не признава турнира за официален. Неяснотата относно статута на тези шест гола предизвика полемика... и португалският нападател не остана безразличен.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Sofascore has removed the 6 goals Ronaldo scored in the 2023 Arab Cup. So as it stands, Ronaldo has scored 961 career goals as per the app. 😳 pic.twitter.com/prsxUOWUtX — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) April 6, 2026

Кристиано Роналдо коментира иронично публикация на бразилска фен страница по темата: „Приемането е добродетел.“ Неяснотата все още не е разрешена, но португалският нападател вече зае позиция, която го доближава до така желаните 1000 гола.