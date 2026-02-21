Тръмп към Кристиано Роналдо: В САЩ имаме нужда от теб, веднага!

Доналд Тръмп е в устата на целия дигитален свят, след като публикува видео в социалната мрежа TikTok с директно послание към Кристиано Роналдо. Американският президент казва на капитана на португалския национален отбор, че го иска в САЩ възможно най-скоро. Вероятно той подканя Кристиано да направи трансфер в Мейджър лигата.
„Роналдо, ти си най-добрият за всички времена. Имаме нужда от теб в Америка. Задвижи се веднага. Имаме нужда от теб бързо“, чува се да казва Доналд Тръмп.
В създаденото с изкуствен интелект видео двамата даже “разцъкват” с топката насред Овалния кабинет.
Кристиано Роналдо вече веднъж посети президента на САЩ - през миналия ноември. Това беше използвано и като реклама на предстоящото Световно първенство през лятото, на което американците са съдомакини.
Иначе португалецът е играч на Ал-Насър и има договор до лятото на 2027 г.