Айвън Тони и съотборниците му обвиниха Саудитската лига, че прави всичко възможно да връчи титлата на Кристиано

Саудитският футбол бе разтърсен от скандал, след като звездата на Ал-Ахли Айвън Тони обвини лигата и реферите, че правят всичко възможно да дадат шампионската титла на Ал-Насър. Англичанинът намекна, че това се прави, за да може Кристиано Роналдо да триумфира с отличието, а неговият съотборник Галено потвърди тази теория. Повод за недоволството станаха съдийските отсъждания по време на мача между Ал-Файха и Ал-Ахли (1:1). Тони и компания претендират, че съдиите са подминали три чисти дузпи в тяхна полза, а това реми остави отбора на четири точки зад Ал-Насър.

"Мисля, че най-важната тема за разговор бяха двете дузпи. Това е ясно като бял ден. Какво още би могъл да направи? Ако някой вдигне топката с две ръце, ще отсъди ли дузпа, или не? Когато се опитахме да говорим с рефера, той ни каза "Концентрирайте се върху Азиатската шампионска лига". Как може един съдия да каже това. Ако искате да задълбая, ще го направя. Може да си навлека проблеми, но аз съм човек, който казва нещата такива, каквито са. През целия сезон това бе чиста дузпа, но сега стигаме до критичния момент и те променят правилата", заяви Тони в емоционално интервю след мача.

Запитан кой има полза от тези решения, Тони се засмя и отговори: "Знаем кой. Този, когото преследваме".

След това Тони продължи с публикация в социалните мрежи, в която сподели клип от трите ситуации, в които Ал-Ахли претендира за дузпи.

Al Ahli have dropped explosive video footage openly calling it a straight-up fix — their stars Ivan Toney and Galeno are furious and accusing the league of trying to gift the SPL title to one player at all…

"Наистина е лудост как можеш да пропуснеш подобни неща в решаващи моменти или да си затвориш очите. Ясно е какво е влиянието тук. Също така, съдията, който ни казва да се концентрираме върху друго състезание, докато VAR работи, е извън моето разбиране. Вероятно аз съм лошият, защото казвам някои истини и насочвам вниманието към съмнителни решения и ла****ото съдийство, написа Тони.

Неговият съотборник Галено бе още по-директен: "Дайте им трофея, това искат. Искат да ни елиминират от шампионата по всякакъв начин, искат да дадат трофея на един човек, пълна липса на уважение към нашия клуб".