Роналдо с нови голове за историята при нова победа на Ал-Насър

Ал-Насър постигна убедителна победа с 4:0 в домакинството си на Ал-Хазем от 23-тия кръг на първенството на Саудитска Арабия. И в този мач главната роля бе за голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо, който отбеляза първия и последния гол в мача в 13-ата и 80-ата минута. Това бяха поредни исторически попадения за португалеца, който стана първият играч в историята, който бележи над 500 гола след като е навършил 30 години. Освен него се разписаха и Кингсли Коман в 30-ата и Анжело в 77-ата минута.

Мачът започна отлично за Ал-Насър, който взе преднина в 13-ата минута. Коман изведе Роналдо в близост до вратата и той от малък ъгъл успя да забие кълбото под напречната греда за 1:0.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Cristiano Ronaldo is the first and ONLY player to score 500 goals since turning 30. 🤯🇵🇹 pic.twitter.com/XCyx8m3bO2 — CentreGoals. (@centregoals) February 21, 2026

В 30-ата минута Коман получи пас в коридор и с шпагат успя да отбележи за 2:0.

През втората част домакините добавиха нови две попадения. В 77-ата минута Анжело проби през центъра, елиминирайки няколко защитници, за да изскочи очи в очи с вратаря и да отбележи за 3:0.

В 80-ата минута Роналдо оформи крайното 4:0, след като бе изведен зад защитата и стреля покрай вратаря.

Така Ал-Насър записа мощна победа и с 55 точки е лидер във временното класиране. Ал-Хазем се намира на 12-ото място с 24 точки.