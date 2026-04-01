Роналдо вече тренира на 100%

Кристиано Роналдо официално се завърна. Португалският национал се присъедини към тренировките под ръководството на Жорже Жезуш във вторник и за първи път завърши пълноценна тренировка с отбора на Ал-Насър след контузията си, показвайки, че е на 100% готов за игра.

Капитанът пропусна повиквателната на Роберто Мартинес за лагера на Португалия в Америка преди Световното първенство през 2026 г. и се възстановяваше в Мадрид от мускулната травма на бедрото, като се завърна в Саудитска Арабия едва преди няколко дни.

Така 41-годишният футболист е готов да се завърне на терена в петък, в домакинския мач срещу Ал Наджма, последния отбор в саудитската лига с едва 8 точки, след като пропусна мачовете с Неом СК (1:0) и Ал Халеедж (5:0). Победи, които запазиха клуба му начело на шампионата, еднолично.

Последният му мач беше на 28 февруари, преди месец, като гост на Ал Файха (3:1). Преди тренировката беше очевидно доброто настроение между Кристиано Роналдо и Жорже Жезуш. По време на самата тренировка играчът направи своето и отбеляза страхотен гол с пета.