Роналдо пропусна дузпа в комедия от грешки, спечелена от Ал-Насър

Отборът на Ал-Насър спечели с 3:1 гостуването си на Ал-Файха от 24-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия в двубой, белязан от много грешки. В крайна сметка победителите се върнаха на първото място и с равен брой точки водят на върха във временното класиране, с две точки пред втория Ал-Ахли и три пред третия Ал-Хилал.

Съперникът от Ал-Файха се намира на 12-ото място в подреждането, но е на безопасна дистанция от цели 11 точки пред отборите в зоната на изпадащите.

Голямата звезда на гостите Кристиано Роналдо даде старт на комедията от грешки в 11-тата минута, когато пропусна дузпа.

❌ Cristiano Ronaldo rate son penalty



След това пък във втората минута на добавеното време на първата част неговият съотборник Абдулела Ал Амри си вкара автогол.

След почивката гостите дълго време продължиха да изостават в резултата, но в 72-рата минута започнаха да се измъкват от трудната ситуация и бившата звезда на Ливърпул Садио Мане изравни.

В 80-ата минута и домакините си вкараха автогол, а топката в собствената си мрежа прати Орландо Москера.

В 85-ата минута момчетата на Жорже Жезус решиха всичко и Жоао Феликс даде решителния пас към Абдулах Ал Хамдан, който оформи крайния резултат.

През седмицата Ал-Насър ще има мач от Азиатската Шампионска лига, където ще гостува на регионалния съперник Ал Уасл от Обединените арабски емирства.