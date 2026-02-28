Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Файха
  3. Роналдо пропусна дузпа в комедия от грешки, спечелена от Ал-Насър

Роналдо пропусна дузпа в комедия от грешки, спечелена от Ал-Насър

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 1586
  • 1
Роналдо пропусна дузпа в комедия от грешки, спечелена от Ал-Насър

Отборът на Ал-Насър спечели с 3:1 гостуването си на Ал-Файха от 24-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия в двубой, белязан от много грешки. В крайна сметка победителите се върнаха на първото място и с равен брой точки водят на върха във временното класиране, с две точки пред втория Ал-Ахли и три пред третия Ал-Хилал.

Съперникът от Ал-Файха се намира на 12-ото място в подреждането, но е на безопасна дистанция от цели 11 точки пред отборите в зоната на изпадащите.

Голямата звезда на гостите Кристиано Роналдо даде старт на комедията от грешки в 11-тата минута, когато пропусна дузпа.

След това пък във втората минута на добавеното време на първата част неговият съотборник Абдулела Ал Амри си вкара автогол.

След почивката гостите дълго време продължиха да изостават в резултата, но в 72-рата минута започнаха да се измъкват от трудната ситуация и бившата звезда на Ливърпул Садио Мане изравни.

В 80-ата минута и домакините си вкараха автогол, а топката в собствената си мрежа прати Орландо Москера.

В 85-ата минута момчетата на Жорже Жезус решиха всичко и Жоао Феликс даде решителния пас към Абдулах Ал Хамдан, който оформи крайния резултат.

През седмицата Ал-Насър ще има мач от Азиатската Шампионска лига, където ще гостува на регионалния съперник Ал Уасл от Обединените арабски емирства.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер 2:0 Дженоа, Чалханоолу се разписа от дузпа

Интер 2:0 Дженоа, Чалханоолу се разписа от дузпа

  • 28 фев 2026 | 23:14
  • 1788
  • 4
Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

  • 28 фев 2026 | 21:40
  • 838
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 14912
  • 31
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 17349
  • 31
Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 3256
  • 4
Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

  • 28 фев 2026 | 20:43
  • 883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 102258
  • 632
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 22296
  • 76
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 31611
  • 33
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 17349
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 14912
  • 31
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 27936
  • 117