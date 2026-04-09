Отвориха щанд с екипи на Везенков в "Арена София", ще има и изненади за феновете

В "Арена София" днес ще "ври и кипи" от фенове, а причината за това е мачът на Апоел Тел Авив с Олимпиакос от 37-ия кръг на Евролигата. По-сериозната причина обаче е участието на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков в двубоя.

Над 2000 фена на Олимпиакос "атакуват" София за мача с Апоел

Именно заради крилото на гръцкия гранд се очаква спортното съоръжение да бъде изпълнено до краен предел, а организаторите са се погрижили феновете да могат и да се сдобият с екипи на Саша.

На централния вход на залата е отворен специален щанд с четири вида екипи на Олимпиакос с №14, а първите 50 фена, които си закупят от тях ще получат подарък - тениска на отбора от Финалната четворка на Евролигата в Абу Даби, научи Sportal.bg.

Награждават Везенков със специален плакет минути преди мача в София

Вратите на залата ще отворят точно в 17:30 часа, два часа преди началото на мача.

Снимки: Sportal.bg