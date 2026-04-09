  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Награждават Везенков със специален плакет минути преди мача в София

  • 9 апр 2026 | 13:13
  • 914
  • 1

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев ще връчи специална награда на голямата българска баскетболна звезда Александър Везенков днес. Това ще се случи в 19:15 часа в "Арена София", 15 минути преди началото на мача между клубния тим на крилото Олимпиакос и Апоел Тел Авив от 37-ия кръг на Евролигата, научи Sportal.bg.

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Специалният плакет е в знак на признание за неговите изключителни постижения и принос за развитието и популяризирането на спорта на международната сцена.

Над 2000 фена на Олимпиакос "атакуват" София за мача с Апоел

Припомняме ви, че билетите за сблъсъка от "турнира на богатите" се продават като топъл хляб, а преди часове организаторите пуснаха и последните бройки, които можете да намерите ТУК!

В залата отвориха и специален щанд с екипи на Саша Везенков, като за първите закупили от тях ще има и изненади.

Снимки: Борислав Цветанов

