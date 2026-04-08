Звездите на Олимпиакос вече са в България

Лидерът в класирането на Евролигата Олимпиакос вече е в България. Александър Везенков и съотборниците му пристигнаха в родната столица, където утре ще се изправят в “Арена София” срещу Апоел Тел Авив в чакан с огромен интерес и възлов двубой от предпоследния 37-и кръг на елитната надпревара.

На летище София звездите на гръцкия шампион се снимаха с фенове, раздаваха автографи, а интересно за отбелязване е, че голям бе интересът от страна на запалянковците към възстановилия се съвсем наскоро от тежка контузия френски център Мустафа Фал.

Сънародникът на Фал - звездният гард Еван Фурние, не пътува за София заради стомашно неразположение. Аут от двубоя е и центърът Тайрик Джоунс.