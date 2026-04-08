Арбелоа "замразил" бранител на Реал Мадрид след конфликт

"Марка" разкрива за сериозен конфликт в Реал Мадрид, избухнал между наставника Алваро Арбелоа и централния защитник Раул Асенсио.
Според изданието спорът между двамата е започнал на 11 март. Тогава Асенсио е изваден от титулярите срещу Манчестър Сити в Шампионската лига и играчът е бил много недоволен, като ясно е показал това.
Юношата на Реал е страдал от тежка контузия на врата, но въпреки това е стиснал зъби и е играл три дни по-рано срещу Селта във Виго, където си партнираше с Антонио Рюдигер - при много налични проблеми в отбрана за "кралете". Въпреки това, Асенсио остана на пейката и не записа нито минута в първия мач срещу Ман Сити (3:0).
Напрежението между треньора и играча ескалирало дни по-късно. След като остава резерва срещу "гражданите", Асенсио трябвало да бъде титуляр в следващия мач срещу Елче (4:1), обяснява "Марка". В деня на срещата обаче футболистът се появил в кабинета на Арбелоа, придружен от лекар. Той информирал треньора, че има лек мускулен дискомфорт и не се чувства в състояние да играе.
Това обстоятелство никак не се харесало на Арбелоа. Към гневната реакция на играча заради изваждането му от състава срещу Сити сега се добавят и оплаквания в последния момент - все "черни точки". С отсъствието на Асенсио пък се наложило да играе Рюдигер, който по принцип е трябвало да почива с мисъл за реванша срещу тима на Пеп Гуардиола. Това логично пък е подразнило германския национал.
Асенсио след това не пътува и за Манчестър, а отсъствието му се повтори и в дербито с Атлетико Мадрид. Всичко това, въпреки че тренирал нормално всеки ден. Причината според "Марка" е, че 23-годишният бранител така и не се е извинил на Арбелоа пред целия отбор на Реал, а само в личен разговор. Чак след като поднася извиненията и пред съотборниците си, Асенсио вече попада в групата за мачовете с Майорка и Байерн (Мюнхен). И в двата обаче не записва и минута.
Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание
Арбелоа държи много на дисциплината, като не се поколеба да извади от стартовия състав на Реал Трент Александър-Арнолд за дербито с Атлетико Мадрид. Причината бе, че англичанинът е закъснял за една от последните тренировки на отбора