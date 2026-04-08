Арбелоа "замразил" бранител на Реал Мадрид след конфликт

"Марка" разкрива за сериозен конфликт в Реал Мадрид, избухнал между наставника Алваро Арбелоа и централния защитник Раул Асенсио.

Според изданието спорът между двамата е започнал на 11 март. Тогава Асенсио е изваден от титулярите срещу Манчестър Сити в Шампионската лига и играчът е бил много недоволен, като ясно е показал това.

Юношата на Реал е страдал от тежка контузия на врата, но въпреки това е стиснал зъби и е играл три дни по-рано срещу Селта във Виго, където си партнираше с Антонио Рюдигер - при много налични проблеми в отбрана за "кралете". Въпреки това, Асенсио остана на пейката и не записа нито минута в първия мач срещу Ман Сити (3:0).

Напрежението между треньора и играча ескалирало дни по-късно. След като остава резерва срещу "гражданите", Асенсио трябвало да бъде титуляр в следващия мач срещу Елче (4:1), обяснява "Марка". В деня на срещата обаче футболистът се появил в кабинета на Арбелоа, придружен от лекар. Той информирал треньора, че има лек мускулен дискомфорт и не се чувства в състояние да играе.

According to @marca, Raul Asencio had an argument with Alvaro Arbeloa – the reason why he "disappeared" from the Real Madrid squad for a few games.



When Arbeloa decided to bench him against City, Asencio was very upset and spoke to Arbeloa about it.



Това обстоятелство никак не се харесало на Арбелоа. Към гневната реакция на играча заради изваждането му от състава срещу Сити сега се добавят и оплаквания в последния момент - все "черни точки". С отсъствието на Асенсио пък се наложило да играе Рюдигер, който по принцип е трябвало да почива с мисъл за реванша срещу тима на Пеп Гуардиола. Това логично пък е подразнило германския национал.

Асенсио след това не пътува и за Манчестър, а отсъствието му се повтори и в дербито с Атлетико Мадрид. Всичко това, въпреки че тренирал нормално всеки ден. Причината според "Марка" е, че 23-годишният бранител така и не се е извинил на Арбелоа пред целия отбор на Реал, а само в личен разговор. Чак след като поднася извиненията и пред съотборниците си, Асенсио вече попада в групата за мачовете с Майорка и Байерн (Мюнхен). И в двата обаче не записва и минута.

Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

Арбелоа държи много на дисциплината, като не се поколеба да извади от стартовия състав на Реал Трент Александър-Арнолд за дербито с Атлетико Мадрид. Причината бе, че англичанинът е закъснял за една от последните тренировки на отбора