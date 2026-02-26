Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио, който беше хоспитализиран в края на реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Бенфика (2:1), се обърна към привържениците на отбора.

„Благодаря за подкрепата. Беше само уплаха, всичко е наред. Продължаваме към следващия кръг – Hala Madrid!“, написа Асенсио в социалните мрежи.

🙏 RAÚL ASENCIO ABANDONA EL HOSPITAL.



👏 El jugador recibe el alta médica y se marcha a casa tras su golpe ante el Benfica.



📹 @Rafaacevedo_ pic.twitter.com/7HF7NrWFZa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2026

Инцидентът се случи в 77-ата минута на срещата, когато Асенсио се сблъска тежко със съотборника си Едуардо Камавинга. Сблъсъкът стана в половината на съперника при борба за висока топка. Французинът се изправи невредим, но испанецът не успя да стане сам и беше изнесен на носилка. На негово място в игра влезе австриецът Дейвид Алаба.

След оказаната му медицинска помощ Асенсио е бил пуснат от болницата и се е прибрал в дома си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages