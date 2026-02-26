Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

  • 26 фев 2026 | 06:24
  • 198
  • 0
Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио, който беше хоспитализиран в края на реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Бенфика (2:1), се обърна към привържениците на отбора.

„Благодаря за подкрепата. Беше само уплаха, всичко е наред. Продължаваме към следващия кръг – Hala Madrid!“, написа Асенсио в социалните мрежи.

Инцидентът се случи в 77-ата минута на срещата, когато Асенсио се сблъска тежко със съотборника си Едуардо Камавинга. Сблъсъкът стана в половината на съперника при борба за висока топка. Французинът се изправи невредим, но испанецът не успя да стане сам и беше изнесен на носилка. На негово място в игра влезе австриецът Дейвид Алаба.

След оказаната му медицинска помощ Асенсио е бил пуснат от болницата и се е прибрал в дома си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

Окан Бурук: Не играхме добре, Ювентус ни превъзхождаше дори с 10 човека

  • 26 фев 2026 | 03:27
  • 213
  • 0
Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

Киелини: Трябва да запазим вярата в играчите и треньора

  • 26 фев 2026 | 02:59
  • 266
  • 0
Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

Луис Енрике: Не ми харесва да страдаме толкова

  • 26 фев 2026 | 02:44
  • 281
  • 0
Паладино: Този обрат влиза в историята

Паладино: Този обрат влиза в историята

  • 26 фев 2026 | 04:23
  • 321
  • 0
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
  • 315
  • 0
Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

  • 26 фев 2026 | 02:12
  • 289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 31228
  • 71
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 21171
  • 88
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 18176
  • 33
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 19103
  • 78
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 6792
  • 7
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 11283
  • 2