Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио, който беше хоспитализиран в края на реванша от плейофите на Шампионската лига срещу Бенфика (2:1), се обърна към привържениците на отбора.
„Благодаря за подкрепата. Беше само уплаха, всичко е наред. Продължаваме към следващия кръг – Hala Madrid!“, написа Асенсио в социалните мрежи.
Инцидентът се случи в 77-ата минута на срещата, когато Асенсио се сблъска тежко със съотборника си Едуардо Камавинга. Сблъсъкът стана в половината на съперника при борба за висока топка. Французинът се изправи невредим, но испанецът не успя да стане сам и беше изнесен на носилка. На негово място в игра влезе австриецът Дейвид Алаба.
След оказаната му медицинска помощ Асенсио е бил пуснат от болницата и се е прибрал в дома си.
Снимки: Gettyimages