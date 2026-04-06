Компани: Това е възможно най-трудното гостуване, но сме подготвени

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн тренира със съотборниците си днес и се очаква да бъде на разположение за гостуването на Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, а старши треньорът на германския гранд Венсан Компани заяви, че ще изчака до утре, за да реши дали да го използва.

„Важно беше, че той тренира доста днес“, каза Компани.

Кимих: Байерн и Реал Мадрид са двата най-големи клуба в света
Кимих: Байерн и Реал Мадрид са двата най-големи клуба в света

„Не мисля, че е загубил игровия си ритъм. Ще изчакаме до утре и тогава ще решим... Имаме страхотен отбор и сме готови за двата мача срещу Реал“, добави наставникът на Байерн.

 „Подготвихме се за Реал и видяхме какво направиха срещу Манчестър Сити. Това ще бъде може би най-трудният ни мач като гост, но искаме да спечелим“, категоричен бе Венсан Компани.

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

“Всичко ще е от значение. Това ще е първият ми мач като треньор на “Сантиаго Бернабеу”, но отборът ни има богат опит в подобни двубои. Крайният изход ще бъде решен отчасти от тактиката, но най-вече от малките детайли, включително индивидуалната класа на играчите”, сподели бившият белгийски национал.

“Важното е да мислим за това как да постигнем добър резултат, а не дали някой футболист ще получи картон и ще пропусне реванша. Такива неща се случват, когато се играе на високо темпо и срещу силен съперник”, обясни Компани.

Матеус разкритикува Винисиус: Добър е, но прекалява с провокациите и хленченето
Матеус разкритикува Винисиус: Добър е, но прекалява с провокациите и хленченето

Луис Диас дава много на отбора. Той дриблира, създава положения и завършва атаките. Но това, което го прави специален, е манталитетът. Луис умее да игнорира хаоса и да измъква максимума от най-трудните ситуации. Можете само да поздравите клуба за това, че го привлече”, добави наставникът на баварците.

Той отказа да отговори на въпрос на испански журналист дали Реал е по-силен, когато Мбапе и Винисиус не играят заедно, като каза, че се интересува само от тактиката на своя отбор.

Още от Футбол свят

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 9177
  • 6
Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

Аталанта отново се разправи със свой любим съперник

  • 6 апр 2026 | 18:00
  • 895
  • 0
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

  • 6 апр 2026 | 17:52
  • 761
  • 14
Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

Барселона и Ювентус са на опашката за Бернардо Силва

  • 6 апр 2026 | 17:41
  • 1498
  • 1
Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

Конате иска бъдещето му да бъде ясно преди Световното, все по-вероятно е да преподпише с Ливърпул

  • 6 апр 2026 | 17:00
  • 1517
  • 1
Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

Как 14-годишен прецака Донарума и Италия при дузпите, за да стане национален герой в Босна

  • 6 апр 2026 | 16:59
  • 20235
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 4425
  • 223
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 8164
  • 7
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 15596
  • 12
Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 9177
  • 6
Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

  • 6 апр 2026 | 21:27
  • 5838
  • 6
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 39757
  • 67