Компани: Това е възможно най-трудното гостуване, но сме подготвени

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн тренира със съотборниците си днес и се очаква да бъде на разположение за гостуването на Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, а старши треньорът на германския гранд Венсан Компани заяви, че ще изчака до утре, за да реши дали да го използва.

„Важно беше, че той тренира доста днес“, каза Компани.

„Не мисля, че е загубил игровия си ритъм. Ще изчакаме до утре и тогава ще решим... Имаме страхотен отбор и сме готови за двата мача срещу Реал“, добави наставникът на Байерн.

„Подготвихме се за Реал и видяхме какво направиха срещу Манчестър Сити. Това ще бъде може би най-трудният ни мач като гост, но искаме да спечелим“, категоричен бе Венсан Компани.

“Всичко ще е от значение. Това ще е първият ми мач като треньор на “Сантиаго Бернабеу”, но отборът ни има богат опит в подобни двубои. Крайният изход ще бъде решен отчасти от тактиката, но най-вече от малките детайли, включително индивидуалната класа на играчите”, сподели бившият белгийски национал.

“Важното е да мислим за това как да постигнем добър резултат, а не дали някой футболист ще получи картон и ще пропусне реванша. Такива неща се случват, когато се играе на високо темпо и срещу силен съперник”, обясни Компани.

“Луис Диас дава много на отбора. Той дриблира, създава положения и завършва атаките. Но това, което го прави специален, е манталитетът. Луис умее да игнорира хаоса и да измъква максимума от най-трудните ситуации. Можете само да поздравите клуба за това, че го привлече”, добави наставникът на баварците.

Той отказа да отговори на въпрос на испански журналист дали Реал е по-силен, когато Мбапе и Винисиус не играят заедно, като каза, че се интересува само от тактиката на своя отбор.

Снимки: Imago