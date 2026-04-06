Кимих: Байерн и Реал Мадрид са двата най-големи клуба в света

  • 6 апр 2026 | 22:22
Кимих: Байерн и Реал Мадрид са двата най-големи клуба в света

Капитанът на Байерн (Мюнхен) Йошуа Кимих сподели очакванията си от гостуването на Реал Мадрид в първи мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

“Във всеки мач целта ни е да наложим нашия стил на игра. Реал Мадрид е уникален с това, че може да създаде голово положение от всяка ситуация. Най-важното ще е да покажем силните си качества, но и да се адаптираме към тези на съперника”, заяви Кимих.

Матеус разкритикува Винисиус: Добър е, но прекалява с провокациите и хленченето
Матеус разкритикува Винисиус: Добър е, но прекалява с провокациите и хленченето

“През 2024 година ние бяхме по-добрият отбор в първия мач, а Реал доминираше във втория, но Алфонсо Дейвис вкара невероятен гол и ни даде преднина. След това получихме два гола и отпаднахме. Прибрахме се с усещането, че сме заслужавали повече. Сега е различно и нямаме контузени, както често се е случвало срещу Реал Мадрид. Щастливи сме, че всички са на линия”, подчерта германският национал.

Хари Кейн е много важен за отбора, това е ясно. Той е огромен фактор в играта ни, защото не е само консуматор. Хари е лидер и истински модел за подражание. Надявам се да покаже най-силните си качества и утре. Мачът със сигурност ще е специален, защото това, според мен, са двата най-големи клуба в света”, сподели Кимих.

Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид
Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

“Ако искаш да победиш Реал Мадрид, особено на “Бернабеу”, трябва да си перфектен както в тактическо отношение, така и ментално. Ние сме в настроение и в отлична форма. Чакаме мача с нетърпение. Това е тест, за който всеки играч мечтае. Да, отпаднахме няколко поредни пъти от този противник, но обстоятелствата бяха други. Не очаквам крайният изход да бъде решен утре, а в реванша в Мюнхен”, коментира капитанът на Байерн.

“Още като дете съм посещавал “Сантиаго Бернабеу”. Тогава дори нямаше мач, но се впечатлих колко голям е стадионът. Това не е нещо, което ти се случва всеки ден. Тренираш и се подготвяш за моменти като този. Надявам се да се представим добре. Съдийството? Не съм мислил по този въпрос и нямам притеснения”, призна Кимих.

Добри новини за Байерн преди Реал Мадрид: Хари Кейн се завърна към тренировките
Добри новини за Байерн преди Реал Мадрид: Хари Кейн се завърна към тренировките

Килиан Мбапе е футболист, който би бил ценен за всеки отбор. Индивидуалната му класа е невероятна. Той е капитан на Франция, а през този сезон сезон реши много оспоровани мачове. Той е истинско оръжие. Играл съм доста пъти срещу него и знам какво да очаквам”, отбеляза опитният халф.

Винисиус Жуниор? Това не е мач между мен и него, а между Байерн и Реал Мадрид. Знаем, че те разполагат с невероятни футболисти и ги уважаваме, но целта ни е да покажем какво представляваме ние като отбор”, добави Кимих.

Снимки: Imago

