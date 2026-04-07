  3. Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

  • 7 апр 2026 | 06:30
Сблъсък на титаните на "Сантиаго Бернабеу"

Довечера светът на футбола ще притаи дъх, когато Реал Мадрид и Байерн Мюнхен се изправят един срещу друг на „Сантиаго Бернабеу“ в първи двубой от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Европейското класико“ е най-често играният мач в историята на турнира, като двата гранда ще премерят сили за 29-и път. Залогът е място на полуфиналите, където победителят ще срещне по-добрия от двойката Пари Сен ЖерменЛивърпул.

Реал Мадрид достигна до тази фаза след две победи срещу Манчестър Сити на осминафиналите, а преди това отстрани Бенфика в плейофния кръг.

Байерн си извоюва място в топ 8 на основния етап и се класира директно за осминафиналите. Там баварският гранд демонстрир головата си мощ срещу Аталанта - 6:1 в Бергамо и 4:1 в Мюнхен.

Домакините от Мадрид ще бъдат без няколко ключови фигури. Вратарят Тибо Куртоа, защитникът Ферлан Менди и нападателят Родриго са извън строя поради контузии. Дани Себайос също пропуска срещата. Андрий Лунин ще застане под рамката на вратата, а в предни позиции тежестта ще падне върху Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор.

В лагера на Байерн ситуацията е по-спокойна, но Венсан Компани няма да може да разчита единствено на резервния вратар Свен Улрайх. Всички основни звезди, включително Хари Кейн и Мануел Нойер, са на разположение и готови за битката. Кейн до последно се възстановяваше, но попадна в групата и няма да е изненада, ако започне като титуляр.

Алваро Арбелоа залага на формация 4-4-2, която позволява на Реал да се защитава компактно и да нанася светкавични вертикални контраатаки. Ключовата фигура тук е Килиан Мбапе, който вече има впечатляващите 13 гола в турнира през този сезон. Неговата скорост ще бъде тест за защитната линия на Байерн, предвождана от Дайо Упамекано и Йонатан Та.

Байерн Мюнхен използва 4-2-3-1 с агресивна преса и фокус върху притежанието на топката. Основната заплаха за защитата на Реал е Хари Кейн, който е реализирал 10 попадения. Битката в средата на терена между Федерико Валверде и Йошуа Кимих ще бъде решаваща за контрола върху темпото на мача. Баварците разполагат и с много класа по крилата, където ще действат Майкъл Олисе и Луис Диас.

Историята помни епични сблъсъци между тези два отбора. Последната им среща в елиминациите беше през 2024 г., когато Реал Мадрид триумфира с общ резултат 4:3 след драматичен реванш на „Бернабеу“.

В момента Байерн се намира в отлична серия, идвайки след победа с 3:2 над Фрайбург в Бундеслига. Реал Мадрид пък ще търси реванш пред своите фенове след неочакваната загуба от Майорка с 1:2 през изминалия уикенд в Ла Лига.

Преди сблъсъка с Байерн Алваро Арбелоа подчерта важността на колектива: „Имаме най-добрите играчи, но трябва да бъдем и най-добрият отбор. Трябва да поставим таланта си в услуга на тима", сподели бившият защитник.

Венсан Компани прояви респект към съперника, заявявайки: „Това е най-трудният мач, който можеш да изиграеш като гост в това състезание. Не можеш да имаш окончателен план срещу отбор като Реал Мадрид".

