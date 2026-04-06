Кейн е в групата на Байерн и се чувства добре за гостуването на Реал Мадрид

Хари Кейн тренира наравно със съотборниците си и попадна в групата на Байерн преди гостуването на Реал Мадрид в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига. Капитанът на Англия пропусна драматичната победа на баварците срещу Фрайбург с 3:2 пред уикенда заради проблеми с глезена.

Добри новини за Байерн преди Реал Мадрид: Хари Кейн се завърна към тренировките

"Той направи всичко, което можеше, за да бъде с нас в последната тренировка. Дали ще играе или не зависи от Вини (б.ред. - треньорът Винсан Компани). Но той е тук и се чувства добре", каза членът на борда на директорите на Байерн Макс Еберл.

Всички други футболисти на баварците са на линия, с изключение на вратаря Свен Улрайх, който има скъсан мускул.

"Всеки мач между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен е специален и това се усеща. Но играчите направиха така, че да влезем уверено, въпреки цялото уважение, което заслужава съперника, особено на "Бернабеу", коментира Еберл.

Max Eberl on Harry Kane: "He's done everything he can to be involved, he even participated in the final training session. Whether he starts tomorrow or not is Vinnie's decision. But he's there and he feels good" pic.twitter.com/8PL8v1sr0e — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

Двата отбора се срещнаха на полуфиналите в Шампионската лига през 2024 г., когато Реал Мадрид излезе краен победител. Баварците не са побеждавали испанския си съперник от 2012.

"Не сме имали успехи срещу Реал напоследък. Много искаме да обърнем статистиката", каза и халфът на Байерн Леон Горетцка. "Те са от световна класа, имат изключително индивидуално качество, като имаха много добри и някои лоши моменти през сезона. В момента дори не знаем какво можем да очакваме от тях", каза още националът на Германия.

