Арбелоа: За нас има само един възможен сценарий срещу Байерн

В Реал Мадрид дори не си и помислят за вариант, при който отборът да отпадне от Байерн (Мюнхен) на 1/4-финалите на Шампионската лига. “Белите” нямат загуба в последните девет мача срещу баварците в Шампионската лига, но тимът на Венсан Компани изглежда в по-добра форма, тъй като няма поражение в 12 поредни срещи във всички турнири. Реал пък загуби срещу Майорка в последния кръг на Ла Лига и намали значително шансовете си за титлата. Така Шампионската лига остава единствената реална възможност за трофей за кралския клуб, който от година и половина не е печелил нито едно отличие.

"Реал винаги се изправя срещу най-силните съперници. Байерн е най-постоянно представящият се отбор в Европа през този сезон, така че това ще изисква да вложим всичките си сили. Историята ни срещу тях също е много специална. Не мислим за възможността да не спечелим този елиминационен сблъсък. За нас има само един сценарий - да отстраним Байерн. Това искаме и в това вярваме. Сигурен съм, че “Бернабеу” ще изживее още една страхотна вечер, както беше срещу Манчестър Сити.

Байерн е много добре сработен отбор. Те разчитат много един на друг и са агресивни в защитата. Играят смело. Имат голяма скорост. Разполагат с много оръжия. Всички комплименти за Компани са заслужени", заяви Арбелоа на днешната си пресконференция.

Треньорът говори и за завръщането на Килиан Мбапе и Джуд Белингам:

"Ясно е, че Килиан Мбапе има различни качества в сравнение с Браим Диас и ние трябва да играем по различен начин. Доволен съм, че вече Мбапе е на разположение, защото той дойде тук точно за такива мачове и утре ще поведе отбора, както винаги. Аз съм късметлия да имам всички тези страхотни играчи.

С Белингам на терена ставаме по-добър отбор. Сигурен съм в това. Той има различни качества от другите си съотборници и трябва да се адаптираме към него, а той - към останалата част от тима. Но да трябва да го включиш в отбора не е проблем, а благословия".

Запитан как отборът е реагирал след загубата от Майорка, Арбелоа отговори: “Тук не е позволено да губиш, така че на следващия ден виждаш много наранени играчи, но аз им казах да се концентрират и да вложат цялата си енергия в мача с Байерн".

