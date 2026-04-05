В Италия Ямал и Мусиала щяха да са в Серия "Б", критичен е Клинсман

Бившият нападател на Интер Юрген Клинсман се включи в критиките към състоянието, в който се намира италианският футбол, след като страната пропусна трето поредно световно първенство. Според германската легенда на Ботуша не обръщат нужното внимание на своите таланти, заради което с времето това се отразява на кариерите им. Той даде за пример Ламин Ямал (Барселона) и Джамал Мусиала (Германия), които още от 16-17-годишни започнаха да играят редовно за клубовете си и националните си отбори.

“Италия плаща цената за липсата на лидери, на технични играчи и на доверие в младите. В Италия футболисти като Ламин Ямал и Джамал Мусиала вероятно щяха да играят в Серия Б, за да трупат опит“, заяви Клинсман пред “Раи Италия”

Той добави и други аргументи, за да обясни причините за италианския крах: „Тактическата култура също е пречка. Много треньори, дори и днес, работят с цел да не загубят, вместо да искат да спечелят на всяка цена. И ето ги резултатите.“

Клинсман сподели и личното си разочарование от провала на „адзурите“: „Страдах изключително много заедно с моите италиански приятели в Лос Анджелис. В нощта след мача (срещу Босна и Херцеговина - бел. ред.) ми беше трудно да заспя.“

