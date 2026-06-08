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  3. Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

  • 8 юни 2026 | 11:06
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Венци Стефанов каза дали Балов заминава за Белград

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че няма постигната договорка между "белите" и Цървена звезда за Кристиян Балов. В момента крилото е на почивка, като в публичното пространство се появи информация, че през следващите дни футболистът ще пътува до Белград, за да подпише личния си договор със сръбския гранд.

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"По този въпрос няма развитие, не сме постигнали споразумение със Звезда. Бих се радвал Кристиян да отиде в този клуб, който е европейска марка, но трябва да подобрят условията. Ако го направят, бихме седнали на разговори.

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Не търсете под вола теле, всичко е нормално. Вече съм ви казал - и от Светия синод, и от БАН да го потърсят, в България другаде няма да го дадем. Само в чужбина. Да кажа на "доброжелателите" да не се радват, добре сме", каза босът на "белите" пред Sportal.bg.

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