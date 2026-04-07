  Sportal.bg
  Алегри: Вече не сме в битката за Скудетото

Алегри: Вече не сме в битката за Скудетото

  • 7 апр 2026 | 02:02
Наставникът на Милан Масимилиано Алегри беше разочарован след поражението с 0:1 от Наполи в мач от 31-ия кръг на Серия "А". Загубата остави "росонерите" на трето място в класирането за сметка на снощния им съперник, който вече е втори.

„Това беше мач с малко голови положения, така че усещахме, че един-единствен епизод може да реши всичко. Наполи се възползва добре от своя шанс. Защитата ни беше на ниво, но допуснахме този гол. Трябваше да бъдем по-бързи в завършващата фаза през второто полувреме, тъй като се забавяхме и им позволявахме да ни пресират“, заяви Алегри.

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер
Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Запитан дали изборът на нападатели, които не са играли заедно преди, е бил рискован, треньорът отговори: „Мисля, че Нкунку и Фюлкруг изиграха добър мач. Нкунку работеше за отбора и имаше няколко възможности. Играч от неговата класа трябваше да реализира поне една от тях.“

„През първото полувреме позволихме на Спинацола да отправи един удар, който не трябваше да допускаме, а след това имахме проблеми при контраатаките“, отчете специалистът.

Конте: Направихме важна крачка към голямата си цел
Конте: Направихме важна крачка към голямата си цел

„Мисля, че на три или четири пъти отнехме топката в тяхната половина, но след това правехме грешни пасове и тази неточност има значение. Определено трябва да подобрим играта си, имаме още работа, за да постигнем целта си – класиране за Шампионската лига", каза Алегри.

„Надпреварата за скудетото не е за нас. Интер ни води с 9 точки, а сега и Наполи е пред нас. Трябва да се съсредоточим върху себе си, мач за мач. В момента се движим към нашата цел, но тя няма да бъде решена в рамките на седмица или две. Трябва да запазим преднината си, като се стремим да печелим мачове", добави треньорът на Милан.

Снимки: Gettyimages

