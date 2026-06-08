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Ван Дайк: Дисциплина, дисциплина и пак дисциплина

  • 8 юни 2026 | 16:23
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Дисциплината и правилната работа извън терена са в основата на продължителността на една футболна кариера, заяви бранителят на Ливърпул и капитан на отбора Върджил ван Дайк. Той заяви, че като лидер изпитва отговорност към останалите играчи и задължава сам себе си да бъде готов за всеки мач. Попитан как поддържа спортна форма толкова дълбоко в кариерата си, 35-годишният Ван Дайк каза: "Дисциплина, дисциплина и пак дисциплина". 

"За мен това е нещо съвсем нормално, защото изпитвам отговорност, когато съм на терена. Миналата година за първи път от доста време насам не изиграх всяка минута, защото останах на пейката в края срещу Брайтън. Полагам много старания, за да съм готов за отбора ми", добавя капитанът на Ливърпул за изданието WALK ON на клубния магазин. 

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"Всичко това е комбинация от добро възстановяване, хранителен режим и правилен начин на живот. Също така и физиотерапия. Не мога да кажа всеки детайл, но в процеса влизат йога и други неща. Просто трябва да си сигурен, че полагаш максимални усилия, за да си готов да играеш постоянно на най-високото ниво", добавя той. 

"Имаше един сезон, в който за съжаление трябваше да пропусна доста мачове, но в останалите записвам минимум по 40. В годината след контузията в коляното даже изиграх най-много двубои. Това е забележително и ми беше интересно да го науча. Най-важното обаче е да играеш. Продължавам да го правя и се старая да го правя на високо ниво", казва още той. 

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"Аз съм най-възрастният играч в отбора, но това не променя нищо. Искам другите да се вдъхновяват от това, че все още мога да играя мачове и да поддържам константна форма. Пристигнах тук преди осем години и половина, а шест месеца по-късно станах капитан. Именно тази отговорност ме прави човекът, който съм днес", завършва Ван Дайк

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Снимки: Gettyimages

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