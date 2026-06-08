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Холанд с учудващ антирекорд в последната контрола преди Мондиала

  • 8 юни 2026 | 15:15
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Ерлинг Холанд вкара 38 гола през изминалия сезон в Манчестър Сити, но озадачи привържениците на Норвегия в последната проверка на тима преди старта на Мондиала. В неделя вечер северняците направиха 1:1 с Мароко в контрола, играна в Ню Джърси. Оказва се, че нападателят е докоснал топката… само четири пъти.

При това не става дума само за прекарано кратко време на терена, защото Холанд беше титуляр и беше заменен чак в 72-рата минута. За всичкото това време голаджията се срещна с коженото кълбо само в четири случая, с което постави личен антирекорд по брой докосвания за последните си седем години на клубно и национално ниво.

Норвежците вече гледат към предстоящите си мачове от груповата фаза срещу Ирак (17 юни, 01:00 часа), Сенегал (23 юни, 03:00 часа) и Франция (26 юни).

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