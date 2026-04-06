Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
Добри новини за Байерн преди Реал Мадрид: Хари Кейн се завърна към тренировките

  • 6 апр 2026 | 13:32
  • 933
  • 0

Добри новини дойдоха днес за всички фенове на Байерн (Мюнхен) преди утрешния голям сблъсък на "Бернабеу" срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Голмайсторът на баварците Хари Кейн се завърна към отборните тренировки, след като имаше проблеми с глезена през международната пауза.

Как се вкарват голове: лекция по темата от Хари Кейн
Капитанът на Англия пропусна приятелския мач с Япония на "Уембли" и не игра и в мача с Фрайбург, спечелен драматично от германския гранд с 3:2 след пълен обрат.

Сега обаче се очаква Кейн да бъде на разположение за изключително важния първи четвъртфинален мач в турнира на богатите срещу Реал Мадрид.

Днес по обед Кейн и съотборниците му тренираха на базата на Байерн на „Зебенер Щрасе“. Той взе участие в първите 15 минути от заниманието, които бяха открити за представителите на медиите. Друга хубава новина за Венсан Компани е това, че с изключение на вратаря Свен Улрайх, всички останали футболисти на Байерн тренираха днес.

По-късно Байерн ще отпътува за Мадрид, а на пресконференцията вечерта ще говорят белгийският наставник на тима, както и Йошуа Кимих.

Следвай ни:

