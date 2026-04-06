Добри новини за Байерн преди Реал Мадрид: Хари Кейн се завърна към тренировките

Добри новини дойдоха днес за всички фенове на Байерн (Мюнхен) преди утрешния голям сблъсък на "Бернабеу" срещу Реал Мадрид в Шампионската лига. Голмайсторът на баварците Хари Кейн се завърна към отборните тренировки, след като имаше проблеми с глезена през международната пауза.

Капитанът на Англия пропусна приятелския мач с Япония на "Уембли" и не игра и в мача с Фрайбург, спечелен драматично от германския гранд с 3:2 след пълен обрат.

📸 Harry Kane in today's final training pic.twitter.com/f7sJOx043W — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

Сега обаче се очаква Кейн да бъде на разположение за изключително важния първи четвъртфинален мач в турнира на богатите срещу Реал Мадрид.

Днес по обед Кейн и съотборниците му тренираха на базата на Байерн на „Зебенер Щрасе“. Той взе участие в първите 15 минути от заниманието, които бяха открити за представителите на медиите. Друга хубава новина за Венсан Компани е това, че с изключение на вратаря Свен Улрайх, всички останали футболисти на Байерн тренираха днес.

With the exception of Sven Ulreich, the entire squad is available in training pic.twitter.com/VAJcfqj1bu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

По-късно Байерн ще отпътува за Мадрид, а на пресконференцията вечерта ще говорят белгийският наставник на тима, както и Йошуа Кимих.