Реал Мадрид отново е онзи отбор, способен да спечели всичко, притеснява се Румениге

Само след седмица Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) се хвърлят в битка от четвъртфиналите в Шампионската лига. Домакин на първата среща на 7 април (вторник) са “белите”, които са амбицирани да преследват нов трофей в турнира. Този сезон обаче баварците са в изключителна форма. Легендата на мюнхенци Карл-Хайнц Румениге е развълнуван от предстоящия сблъсък и сподели своите очаквания.

“Добре правим, че не се самообявяваме за фаворити, колкото и стабилен да е отборът ни - заяви той пред “Ас”. - Това не е обикновен двубой. Поддържам много добро приятелство с Пеп Гуардиола и му се обадих преди неговия осминафинал, за да му пожелая късмет, но още тогава знаех, че Реал Мадрид през февруари няма много общо с този от началото на сезона. Имаха проблеми, но най-късно от мачовете срещу Манчестър Сити отново са онзи отбор, способен да спечели всичко, ако му позволиш. За пример могат да послужат нашите срещи преди две години (полуфинали в ШЛ - бел.ред.). Водехме дълго време в реванша на „Бернабеу“ (2:1 за Реал - бел.ред.), но после дойде онзи двоен удар и финалът ни беше отнет.”

“Нивото трябва да бъде като в нашия мач срещу Пари Сен Жермен (2:1) в груповата фаза - продължи Румениге. - През първото полувреме играхме като ангели, а през второто, след изгонването на Луис Диас, станахме гиганти в защита. Това е точно, от което ще имаме нужда и в Мадрид. Ако отборът е способен да бъде на това ниво, ще имаме шансове да положим добра основа за реванша. Също така ще е ключово да подходим със скромност и със съзнанието, че сме изправени пред огромно предизвикателство. Това ще бъде най-трудният ни тест.”

Реал Мадрид започна сезона с Чаби Алонсо за наставник. Той беше треньорът, който начело на Байер (Леверкузен) наруши хегемонията на Байерн в Бундеслигата. Сега Румениге беше запитан дали испанецът е бил канен за наставник на мюнхенци.

“След поредица от откази в крайна сметка се насочихме към Вини (Венсан Компани). Както се вижда, съдбата понякога ти се усмихва. Късмет е, че е тук. Видял съм велики треньори да минават през Байерн Мюнхен като Латек, Хитцфелд, Хайнкес или Гуардиола и Вини се вписва в тази категория. Отново започнах да се наслаждавам на играта, което не винаги беше така през последните години. Човек се наслаждава, гледайки нашия футбол, успехите идват, а в клуба отново цари спокойствие. Треньорът е най-важният служител и Вини е благословия, и като човек. Работи с това, което клубът му дава, и извлича максимума. Помолихме го също да залага повече на школата и той интегрира общо девет играчи, начело с Ленарт Карл”, доволен е германската легенда, в който в момента е част от управителния съвет на Байерн.

Румениге отговори и на въпрос дали футболист като Винисиус Жуниор би се вписал в Байерн. “Въпросът е излишен, тъй като Винисиус е безценен и вече играе в идеалния клуб. Няма да се изненадам, ако е един от любимите играчи на Флорентино Перес. Чух, че клубове от Саудитска Арабия проявяват интерес, но не вярвам да напусне. Флорентино е естет на футбола и ще направи всичко възможно да го задържи. Добре помня и двата му гола в първия мач преди две години”, смята шефът на баварците.

Румениге сподели и своето мнение за новия формат на Шампионската лига: “Още помня как аплодирах, когато представиха формата през 2021 г. Идеята, между другото, е на германски шахматист. За съжаление е фен на Борусия Дортмунд (смее се). Елиминациите също бяха хубави и в стария формат, но груповата фаза беше малко тежка. Сега всичко е много по-интересно. Трябва да поздравим УЕФА.”

Бившият нападател на Германия не иска предварително да критикува новия форма на Световното първенство с 48 отбора. “Нека първо му дадем шанс. За този, който стане световен шампион, това ще е просто още един мач. Поддържам доверени отношения с Джани Инфантино и мисля, че ще бъде добър турнир. Естествено, състезание от такъв мащаб има и политически измерения — нещо, с което футболът днес трябва да живее, защото е част от обществото. Пожелавам най-вече успех на германския национален отбор. Би било хубаво да върне радостта на феновете след последните разочарования”, завърши Румениге.