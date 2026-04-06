Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Отборът на Левски направи грешна стъпка при гостуването си на Добруджа, като "сините" изиграха слаб мач, в който се видяха проблеми както в атака, така и в защита, но един футболист за пореден път остави изключително лошо впечатление.

Пристигналият през зимата от Локомотив (Пловдив) - Хуан Переа, записа своя четвърти мач като титуляр през сезона, но отново не показа абсолютно нищо. Тотална липса на желание, агресия и решителност, с която да покаже своето присъствие на терена.

В двубоя, който се изигра в Добрич, колумбийският таран бе на терена 68 минути, в които видяхме една истинска незаинтересованост, и то в мач, в който присъствието на централния нападател, бе изключително важно.

Хуан Переа се отличи с 11 успешни отигравания от общо 27 опита, като не отправи нито един удар. Вглеждайки се още по-детайлно в статистиката, можем да забележим, че той има общо 10 подавания и само 6 точни. Нито един успешен дрибъл и едва 5 спечелени дуела от общо 14 опита.

Към това можем да добавим, че 190-сантиметровият футболист спечели 2 въздушни дуела от 6 опита. Не трябва винаги да се фокусираме върху цифрите, но в този случай те категорично не лъжат.

Сходно е индивидуалното представяне на Переа в мачовете с Черно море (2:1), Берое (1:0) и Лудогорец (0:1).

Най-фрапантни бяха тези 35 минути в Разград, в които той записа едва 1 успешно отиграване от 18 опита, а черешката на тортата бе червеният картон в 81-ата минута.

26-годишният футболист има на сметката си 2 гола за "сините", но тоталното му отсъствие в големи епизоди от минутите, в които е на терена, е основният проблем. Мнозина имаха своите съмнения за качествата на Мустафа Сангаре, но той винаги е бил пример за огромно желание и неспирна работа от първата до последната секунда.

В моментите, в които малийският таран не е изпъквал с впечатляващи отигравания, той винаги е намирал други начини да бъде полезен. Това при изявите на Хуан Переа към този момент не се вижда. И именно това е големият проблем.

Предстоят още 8 двубоя, в които колумбийският нападател трябва тотално да промени своето представяне на терена. Той трябва да покаже характер и присъствие, с които да помогне на Левски в борбата за мечтата на всеки един фен на "сините".