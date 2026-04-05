Скандал на "Дружба" - Веласкес се сдърпа с Ясен Петров

Скандал се заформи след последния съдийски сигнал на драматичния сблъсък между Добруджа и Левски. След края на шампионатния мач, завършил 2:2 след шеметни попадения в добавеното време, наставникът на домакините Ясен Петров отиде да поздрави своя колега Хулио Веласкес.

Испанецът започна да ръкомаха и да обяснява нещо на Пловдивския Джанини, след което го подмина, правейки жестове с ръка. Това ядоса бившия национален селекционер, който промени изражението на своята физиономия и започна да подвиква по испанеца. Настана кратка суматоха и намеса на хора от двата щаба, като Петров беше изтласкан в тунела.

По-късно Хулио и Ясен си поговориха пред съблекалнята и си стиснаха ръцете, а пловдивчанинът поясни пред медиите, че всичко е изгладено и няма проблем.