  3. Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от равенството 2:2 с Добруджа. Специалистът е на мнение, че срещата е била много странна, въпреки че призна, че играта на “сините” не е била достатъчно добра.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

“Подкрепата за нас отново бе невероятна. Много странен мач. Много трудно можем да направим футболни заключения след такъв двубой. Почти е невъзможно на такъв терен да играеш. За отборът, който иска да изгражда е по-трудно. Ясно е, че не стояхме добре в мача и е много трудно да наложим нашия футбол на този терен, но това не може да е оправдание. Като прибавим, че противникът се прибра в много нисък блок, трудно създавахме положения пред тяхната врата. Много странен мач отново казвам. От моя гледна точка направихме повече за победата, но при всяко положение ми се струва нереалистично”, каза Веласкес.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

