Веласкес: Много странен мач

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от равенството 2:2 с Добруджа. Специалистът е на мнение, че срещата е била много странна, въпреки че призна, че играта на “сините” не е била достатъчно добра.

“Подкрепата за нас отново бе невероятна. Много странен мач. Много трудно можем да направим футболни заключения след такъв двубой. Почти е невъзможно на такъв терен да играеш. За отборът, който иска да изгражда е по-трудно. Ясно е, че не стояхме добре в мача и е много трудно да наложим нашия футбол на този терен, но това не може да е оправдание. Като прибавим, че противникът се прибра в много нисък блок, трудно създавахме положения пред тяхната врата. Много странен мач отново казвам. От моя гледна точка направихме повече за победата, но при всяко положение ми се струва нереалистично”, каза Веласкес.