Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Ръководството на Левски обяви трансфера на централния нападател Хуан Переа, който пристига на "Герена" след трансфер от Локомотив (Пловдив).

"ПФК "Левски" привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от "Локомотив" (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.



Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в "Индепендиенте" (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския "Лузитания". Година по-късно става част от друг португалски клуб – "Ковиля", където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в "Академика" (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от "Локомотив" (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.



ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Хуан Переа и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

Снимки: levski.bg