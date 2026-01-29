Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец е във фазата на елиминациите в Лига Европа след минимален успех над Ница и благоприятно развитие в другите срещи - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 10934
  • 9

Ръководството на Левски обяви трансфера на централния нападател Хуан Переа, който пристига на "Герена" след трансфер от Локомотив (Пловдив).

"ПФК "Левски" привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от "Локомотив" (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в "Индепендиенте" (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския "Лузитания". Година по-късно става част от друг португалски клуб – "Ковиля", където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в "Академика" (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от "Локомотив" (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.

ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Хуан Переа и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

Переа ще е полезен за Левски, но не с голове
Переа ще е полезен за Левски, но не с голове

Снимки: levski.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда завърши лагера си в Турция с победа

Арда завърши лагера си в Турция с победа

  • 29 яну 2026 | 19:40
  • 1263
  • 1
ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

  • 29 яну 2026 | 18:18
  • 2190
  • 2
Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

  • 29 яну 2026 | 17:55
  • 1993
  • 9
Монтана падна от Лениноградец

Монтана падна от Лениноградец

  • 29 яну 2026 | 17:40
  • 1430
  • 3
Дъждове преместиха контрола на Черноморец

Дъждове преместиха контрола на Черноморец

  • 29 яну 2026 | 17:34
  • 968
  • 0
Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 41441
  • 122
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 28575
  • 121
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:45
  • 18029
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 1816
  • 0
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 20103
  • 177
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 9315
  • 14