Ясен Петров: Вълшебна точица! Малките деца ще помнят гола цял живот

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров даде мнението си след зрелищното реми (2:2) с Левски. Бившият национален селекционер похвали своите.

"Искам да започна с моите съболезнования към семейството на Боби Михайлов. Днес беше едно зрелище за всички, които дойдоха на този двубой. Много интересен двубой, който завърши по страшно драматичен начин. За много хора не е известно, че ние също имаме кадрови проблеми. Успяхме с всички момчета, които тренираха през паузата, да вземем точица, която е вълшебна за нас. Изключително силен отбор на Левски, огънахме се накрая след този натиск - трудно е да устоиш.

Доволен съм, спазиха всичко, което говорихме, въпреки че действаха на нетипични постове. Ние, малкият отбор, успяхме да вземем точка. Поздравявам и всички именници. Благодаря и на момчетата за подаръка, за този незабравим гол в последните секунди. Убеден съм, че малките деца и всички останали на стадиона ще го помнят, може би цял живот. Нашата основна цел е да оцелеем в "А" група. Предстоят ни девет финала.

Другата цел е да върнем хората на стадиона, Добрич е футболен град. За мен момчетата са истински герои, имаме проблеми с тренировъчните терени, но никой не е казал нищо. Инцидентът с Веласкес? Нормални футболни неща са това, всеки е воден от напрежението. Ние сме отбор, който се бори да оцелее, те се борят за шампиони. Искрено им пожелавам да станат шампиони. Днес ние спечелихме точка, те загубиха две, а може би три, защото изравнихме в последната секунда. Видяхме се с Хулио, нормални неща след мач, ще си останем колеги завинаги", каза Пловдивския Джанини.