Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Загубата от Манчестър Сити няма значение за бъдещето на Арне Слот, но знаците за притеснителни

  • 6 апр 2026 | 13:49
  • 1711
  • 1

Отпадането от ФА Къп, макар и след толкова лошо представяне и болезнен резултат срещу Манчестър Сити, няма никакво значение за бъдещето на Арне Слот в Ливърпул. Според Джеймс Пиърс от “Ди Атлетик” дори триумф в турнира не би било важен фактор, защото собствениците на клуба не поставят тази купа сред приоритетните си цели. Същото може да се каже дори за предстоящите 1/4-финали в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. За “Фенуей Спортс Груп” най-важно е класирането за Шампионската лига през следващия сезон. Но дори да успее да го постигне, Слот няма да има гаранции, че ще остане.

Според Пиърс американците искат да дадат шанс на нидерладеца да оправи нещата през следващия сезон, но начинът, по който Ливърпул се срина срещу Манчестър Сити, е обезпокоителен сигнал. А и феновете вече като че ли се обърнаха срещу Слот и чакат с нетърпение назначението на Чаби Алонсо, за което се говори все по-упорито.

Пол Джойс от "Таймс" твърди, че от изключителна важност за Слот е каква реакция ще покаже отборът в мачовете с ПСЖ. Други източници настояват, че вече ръководството е загубило доверието си в нидерландеца. Дали решението вече е взето, или Слот ще успее да спаси работата си с представянето на отбора в Шампионската лига и класирането в топ 5, предстои да видим, но в момента мениджърът на Ливърпул не изглежда като човек, чието бъдеще несъмнено е свързано с мърсисайдци.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

