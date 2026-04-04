Холанд: Време беше да вкарам хеттрик за Сити

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза първия си хеттрик за “гражданите” от август 2014 г. Норвежецът се разписа три пъти срещу Ливърпул, а неговият тим спечели с 4:0 в среща от четвъртфиналите на ФА Къп.

“Първото полувреме имахме проблеми, но между 30-ата и 60-ата минута беше най-доброто ни представяне през този сезон. Страхотно е. Едно едно пътуване до “Уембли”, което е страхотно и важно. Клубът трябва да печели трофеи на най-голямата сцена. От известно време не бях вкарвал хеттрик за Сити, така че беше време. Още един хеттрик, винаги е хубаво и специално. Много съм щастлив”, заяви Холанд след мача.

“Ще кажа на Семеньо да продължи с тези центрирания. Той е нов и трябва време, за да се адаптира. Центрирането му беше страхотно, както и това на О’Райли. Този сезон е на приливи и отливи, което не е достатъчно добре. Чака ни дълга седмица защото не сме в Шампионската лига, но след това ни чака мач с Челси”, допълни той.

