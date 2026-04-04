Холанд: Време беше да вкарам хеттрик за Сити

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза първия си хеттрик за “гражданите” от август 2014 г. Норвежецът се разписа три пъти срещу Ливърпул, а неговият тим спечели с 4:0 в среща от четвъртфиналите на ФА Къп.

“Първото полувреме имахме проблеми, но между 30-ата и 60-ата минута беше най-доброто ни представяне през този сезон. Страхотно е. Едно едно пътуване до “Уембли”, което е страхотно и важно. Клубът трябва да печели трофеи на най-голямата сцена. От известно време не бях вкарвал хеттрик за Сити, така че беше време. Още един хеттрик, винаги е хубаво и специално. Много съм щастлив”, заяви Холанд след мача.

“Ще кажа на Семеньо да продължи с тези центрирания. Той е нов и трябва време, за да се адаптира. Центрирането му беше страхотно, както и това на О’Райли. Този сезон е на приливи и отливи, което не е достатъчно добре. Чака ни дълга седмица защото не сме в Шампионската лига, но след това ни чака мач с Челси”, допълни той.

Снимки: Imago

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

