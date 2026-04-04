Манчестър Сити и Ливърпул в голямата битка от четвъртфиналите на ФА Къп

В днешния 4-и април (събота) ще се изиграе едно от марковите английски дербита между отборите на Манчестър Сити и Ливърпул. Този път залогът е място на полуфиналите на най-стария футболен турнир на Острова – ФА Къп. Срещата ще се проведе на стадион "Етихад", а първият съдийски сигнал е насрочен за 14:45 часа българско време, а домакините от Манчестър ще се опитат да използват предимството на своя терен срещу един от най-трудните си противници.

И двата отбора влизат в този сблъсък с противоречиви резултати в последно време. Манчестър Сити записа важна победа над Арсенал с 2:0 за Карабао Къп, но в Шампионската лига претърпя разочарование след две загуби от Реал Мадрид. В последния си мач за ФА Къп "гражданите" се справиха с Нюкасъл (3:1), показвайки, че турнирът е приоритет за тях.

Ливърпул също изпитва трудности, като наскоро загуби от Брайтън в Премиър лийг и от Галатасарай в Европа. Въпреки това, момчетата на Арне Слот демонстрираха класа срещу Уулвърхамптън в предишния кръг на ФА Къп (3:1) и разгромиха турския гранд с 4:0 в реванша от Шампионската лига, което им дава нужната увереност преди визитата в Манчестър.

Статистиката от последните пет директни двубоя показва колко изравнени са силите. Двата тима са си разменили по две победи, а един мач е завършил наравно. Последният сблъсък през февруари тази година на "Анфийлд" завърши с успех за Сити с 2:1, като точни бяха Бернардо Силва и Ерлинг Холанд от дузпа. Ливърпул обаче има пресни спомени от победата си с 2:0 през декември 2024 г., когато Коди Гакпо и Мохамед Салах донесоха трите точки.

Пеп Гуардиола не спести похвалите си към съперника, наричайки Ливърпул "най-големия ни съперник" и подчертавайки наличието на играчи от световна класа в техните редици. Той специално отличи Мохамед Салах като един от най-великите играчи в историята, непосредствено след като стана ясно, че египтянинът ще напусне отбора от града на Бийтълс в края на настоящия сезон. Относно двубоя пък Арне Слот заяви, че ключът към успеха ще бъде отбелязването на първия гол и запазването на офанзивната мощ дори при по-дълбока защита.

Проблемите с контузии не подминават и двата тима. За Манчестър Сити аут е Йошко Гвардиол, а участието на Рубен Диаш и Джон Стоунс остава под въпрос. Очаква се в атака да започне Ерлинг Холанд, подкрепян от Жереми Доку. В лагера на Ливърпул големият отсъстващ е вратарят Алисон Бекер, чието място ще заеме Гиорги Мамардашвили. Добрата новина за мърсисайдци е наличието на Мохамед Салах и Доминик Собослай, а Александър Исак може да се завърне в игра от пейката след дълго отсъствие.

