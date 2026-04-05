Асистентът на Гуардиола: Пеп е много доволен, не е лесно да му се харесаш

Помощник-треньорът на Манчестър Сити Пепийн Линдерс предаде емоциите на Гуардиола след 1/4-финалния мач за ФА Къп 2025/2026 срещу Ливърпул, спечелен от гражданите с 4:0. Гуардиола не води тима си при разгромния успех заради натрупани жълти картони край тъч линията.

Манчестър Сити увеличи мъките на Ливърпул, Холанд с хеттрик

“Пеп е много доволен и това е най-важното. Не е лесно да му се харесаш. Изиграхме добър мач. В първите 25 минути бяхме твърде открити. След това започнахме да контролираме играта и да създаваме повече положения. Заслужавахме победата.

Слот: Единственото положително е, че не ни вкараха повече

Той е много доволен, защото е специално постижение да стигнеш до Уембли осем пъти поред за осем години. Сега навлизаме във финалната фаза. Това е частта от сезона, в която трябва да постигнеш резултати. Играчите го усещат”, каза Линдерс.

Холанд: Време беше да вкарам хеттрик за Сити