  3. Слот: Салах е на линия, чакаме Алисон да се върне към края на сезона

Слот: Салах е на линия, чакаме Алисон да се върне към края на сезона

Слот: Салах е на линия, чакаме Алисон да се върне към края на сезона

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот коментира решението на Мохамед Салах да напусне клуба в края на сезона. Той разкри, че египтянинът е възстановен от контузия и е на линия за утрешния двубой срещу Манчестър Сити от четвъртфиналите на ФА Къп.

“Невероятно е това, което направи за този клуб в продължение на толкова години, головете, които вкараха, асистенциите, целият му принос, спечелените трофеи. Само се надявам да добави още два трофея. Мо винаги е давал всичко от себе си за клуба. Ще продължи да го прави до края на сезона”, заяви Слот.

Треньорът говори и за състоянието на Алисон Бекер: “Той ще пропусне мача, както и този с ПСЖ. Ще отсъства малко повече. Очакваме да се завърне към края на сезона”.

Слот разкри, че Александър Исак може да вземе участие в утрешния мач. Рекордната покупка на Ливърпул поднови отборни тренировки тази седмица. “Дали е готов да играе? Труден въпрос. Ако играе 10 минути и се стигне до продължения… Може би няколко минути. Ще видим как ще бъде днес. Няма логика да започне като титуляр. Той е на много по-добро място, но да си 100 дни далеч от интензитета на Премиър лийг е трудно. Радвам се, че той отново е на разположение. Следващия сезон след нормална предсезонна подготовка ще очакваме повече от него”, заяви нидерландецът.

Наставникът за пореден път се оплака от броя на мачовете: “Трудно е да играем количеството двубои, които имаме. Мачът срещу Ман Сити дойде три дни след срещата ни с Реал Мадрид. Това беше най-големият ни проблеми, не самият мач. Доказали сме, че имаме качества и сме добър отбор. Играхме по-добре при домакинството ни срещу Ман Сити, не заслужавахме да загубим. Сега трябва да покажем прогрес при гостуване”.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 3921
  • 2
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 840
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 351
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 360
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 945
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 705
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56894
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 210520
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 575
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38986
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1531
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16445
  • 4