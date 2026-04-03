Слот: Салах е на линия, чакаме Алисон да се върне към края на сезона

Старши треньорът на Ливърпул Арне Слот коментира решението на Мохамед Салах да напусне клуба в края на сезона. Той разкри, че египтянинът е възстановен от контузия и е на линия за утрешния двубой срещу Манчестър Сити от четвъртфиналите на ФА Къп.

“Невероятно е това, което направи за този клуб в продължение на толкова години, головете, които вкараха, асистенциите, целият му принос, спечелените трофеи. Само се надявам да добави още два трофея. Мо винаги е давал всичко от себе си за клуба. Ще продължи да го прави до края на сезона”, заяви Слот.

Треньорът говори и за състоянието на Алисон Бекер: “Той ще пропусне мача, както и този с ПСЖ. Ще отсъства малко повече. Очакваме да се завърне към края на сезона”.

Слот разкри, че Александър Исак може да вземе участие в утрешния мач. Рекордната покупка на Ливърпул поднови отборни тренировки тази седмица. “Дали е готов да играе? Труден въпрос. Ако играе 10 минути и се стигне до продължения… Може би няколко минути. Ще видим как ще бъде днес. Няма логика да започне като титуляр. Той е на много по-добро място, но да си 100 дни далеч от интензитета на Премиър лийг е трудно. Радвам се, че той отново е на разположение. Следващия сезон след нормална предсезонна подготовка ще очакваме повече от него”, заяви нидерландецът.

Наставникът за пореден път се оплака от броя на мачовете: “Трудно е да играем количеството двубои, които имаме. Мачът срещу Ман Сити дойде три дни след срещата ни с Реал Мадрид. Това беше най-големият ни проблеми, не самият мач. Доказали сме, че имаме качества и сме добър отбор. Играхме по-добре при домакинството ни срещу Ман Сити, не заслужавахме да загубим. Сега трябва да покажем прогрес при гостуване”.