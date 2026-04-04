Манчестър Сити увеличи мъките на Ливърпул, Холанд с хеттрик

Манчестър Сити разби Ливърпул с 4:0 в мач от четвъртфиналите на ФА Къп. “Гражданите” записаха трета победа над мърсисайдци през този сезон след двата успеха в първенството.

Тимът на Арне Слот стоеше добре през първия половин час и пропусна две възможности да поведе, от които Мохамед Салах и Юго Екитике не се възползваха. “Гражданите” поведоха в 39-ата минута от дузпа, реализирана от Ерлинг Холанд. От този момент отборът на Пеп Гуардиола имаше сериозно предимство. Норвежкият голмайстор удвои в добавеното време на първата част, а Антоан Семеньо се разписа в началото на второто полувреме. Холанд оформи своя хеттрик в 57-ата минута. Мохамед Салах пък пропусна дузпа в първия си мач, след като обяви, че напуска Ливърпул в края на сезона.

Срещата започна на високо темпо и още във втората минута Доку отправи удар към вратата на Мамардашвили, но топката мина покрай дясната му греда. Ливърпул не позволи да бъде притиснат и организира няколко атаки, но те не бяха завършени с точен удар. Един опит за изстрел на Виртц бе отклонен и не затрудни Трафърд. Следващият удар бе на Екитике, но не бе достатъчно точен. В 14-ата минута Салах получи отличен шанс да открие резултата. След дълго подаване на Мамардашвили египтянинът се озова сам срещу вратаря. Той обаче се забави и Хусанов, който първоначално го изпусна, успя да се намеси и отклони удара му.

“Гражданите” отговориха със ситуация в наказателното поле на съперника, но Шерки не се възползва. Секунди по-късно домакините имаха претенции за дузпа, след като Шерки се сблъска с Керкез, но съдията прецени, че няма нарушение. Малко по-късно удар на Семеньо бе блокиран, но за кратко тимът на Гуардиола имаше предимство. След това отново мърсисайдци имаха добър период. В 27-ата минута гостите стигнаха до нова добра възможност. Родри не овладя топката в наказателното поле и тя стигна до Екитике, но той стреля над вратата.

След половин час игра Мамардашвили имаше важна намеса. Той изби топката след центриране на Семеньо, а в противен случай тя можеше да стигне до Холанд. Норвежкият голмайстор нямаше много шансове за изява от началото на двубоя и защитата на Ливърпул като цяло се справяше с опазването му. Именно той обаче откри резултата в 39-ата минута, когато се разписа от дузпа. Наказателният удар бе отсъден, след като Ван Дайк събори О’Райли в наказателното поле. Това попадение доведе до по-голяма доминация на Ман Сити до почивката и тимът на Гуардиола се възползва. В самия край на първата част Холанд засече великолепно с глава центриране на Семиньо и удвои преднината на домакините.

Надеждите на Ливърпул за обрат приключиха много рано през второто полувреме. В 50-ата минута Антоан Семеньо направи резултата 3:0. Той бе изведен зад защитата от Шерки и елегантно прати топката покрай Мамардашвили. Мърсисайдци можеха бързо да отговорят, тъй като малко след подновяването на играта Салах имаше шанс да се разпише. Той обаче бе спрян от Трафърд, който направи отлично спасяване. С този солиден аванс “гражданите” започнаха да се забавляват. Семеньо можеше да получи нов отличен шанс, но се подхлъзна в наказателното поле. Секунди по-късно той пробва да прехвърли Мамардашвили от централната зона.

Последва неточен удар на Салах от добра позиция, но тимът на Слот вече се разпадаше. В 57-ата минута защитата на мърсисайдци отново бе преодоляна след прекрасна комбинация. Доку изведе О’Райли зад защитата, а той пусна към Холанд, който насочи топката към опразнената врата и оформи своя хеттрик. Този гол накара част от феновете на Ливърпул да започнат да напускат стадиона.

Тимът на Слот можеше да стигне до почетен гол в 64-ата минута, след като Матеус Нунеш събори Екитике в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа за гостите и Салах застана зад топката, но ударът му бе спасен от Трафърд. Мърсисайдци правеха опити да отбележат поне едно попадение, въпреки че знаеха, че мачът отдавна е загубен. Вратарят на домакините продължи с добрите си изяви и се справи с един добър удар на влезлия като резерва Мак Алистър.

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago