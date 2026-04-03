Гуардиола: Много пъти Ливърпул са ни били най-големият съперник, Салах е абсолютна легенда

  • 3 апр 2026 | 15:38
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори пред медиите преди 1/4-финалния мач от ФА Къп срещу Ливърпул.

Гуардиола няма да даде отговор на Ман Сити преди края на сезона
Испанецът отново бързо бе запитан за бъдещето си в клуба, на което отговори лаконично : “Много пъти съм говорил за това …”.

За мача с Ливърпул Гуардиола коментира: “Много пъти те бяха най-големият, най-големият съперник. Това е отбор, както знаете, който направи невероятни инвестиции миналия сезон, за да бъде там в продължение на много, много години и е в Шампионската лига, и е топ претендент, играчи от най-висока класа. Надяваме се, че можем да се представим както срещу Арсенал, за да стигнем до следващата стъпка.

“Бих искал следващата седмица да играя в Шампионската лига и да имам натоварен, натоварен график, но за съжаление отпаднахме. Но се фокусирам върху мача с Ливърпул и се подготвяме за следващата неделя - последните ни шансове да сме все още там, за да имаме минималния шанс да спечелим Висшата лига. Ще се съсредоточим върху това.

Ман Сити предложи нов договор на Родри
Все още ми е толкова трудно да разбера как е възможно - когато играеш девет месеца - да играеш за всички титли на всеки три дни и да водиш играчи от други континенти за приятелски мачове за националните отбори. Наистина, наистина, наистина няма никакъв смисъл. И разбира се, за играчите и мениджърите, които не ходят в националните отбори, това е почивка и е необходима за последния месец, който ни предстои.“

Относно новините около Ман Сити Пеп отговори: “Родри? Знам намерението на клуба и неговото, но не знам какво ще стане. Фил Фоудън? Никакви притеснения относно формата му. Той е спечелил шест титли във Висшата лига, много неща, приносът му към това, което постигнахме, е невероятен. Това, което се случи, е нормален процес в една дълга, дълга, дълга кариера. И в момента, в който направи щракване и завърти, той ще се върне към това, което е“.

Гуардиола обърна и специално внимание на легендата на Ливърпул Мохамед Салах, който обяви, че в края на сезона си тръгва от мърсисайдци: “Един от най-великите; числата, постоянството - какъв играч! Невероятен човек, голове и асистенции, абсолютна легенда за Ливърпул, но и за Висшата лига заради всичко, което е направил. Той заслужава невероятно признание“.

Снимки: Imago

