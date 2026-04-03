Гуардиола: Много пъти Ливърпул са ни били най-големият съперник, Салах е абсолютна легенда

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори пред медиите преди 1/4-финалния мач от ФА Къп срещу Ливърпул.

Испанецът отново бързо бе запитан за бъдещето си в клуба, на което отговори лаконично : “Много пъти съм говорил за това …”.

Pep 💬 (On Liverpool) They have been our biggest rival. It’s a team that made an incredible investment to be there for many years in the Champions League.



[They are] a top contender with top class players. Hopefully we perform like we did against Arsenal to make the next step. pic.twitter.com/ogMWDaZziJ — Manchester City (@ManCity) April 3, 2026

За мача с Ливърпул Гуардиола коментира: “Много пъти те бяха най-големият, най-големият съперник. Това е отбор, както знаете, който направи невероятни инвестиции миналия сезон, за да бъде там в продължение на много, много години и е в Шампионската лига, и е топ претендент, играчи от най-висока класа. Надяваме се, че можем да се представим както срещу Арсенал, за да стигнем до следващата стъпка.

“Бих искал следващата седмица да играя в Шампионската лига и да имам натоварен, натоварен график, но за съжаление отпаднахме. Но се фокусирам върху мача с Ливърпул и се подготвяме за следващата неделя - последните ни шансове да сме все още там, за да имаме минималния шанс да спечелим Висшата лига. Ще се съсредоточим върху това.

Все още ми е толкова трудно да разбера как е възможно - когато играеш девет месеца - да играеш за всички титли на всеки три дни и да водиш играчи от други континенти за приятелски мачове за националните отбори. Наистина, наистина, наистина няма никакъв смисъл. И разбира се, за играчите и мениджърите, които не ходят в националните отбори, това е почивка и е необходима за последния месец, който ни предстои.“

Относно новините около Ман Сити Пеп отговори: “Родри? Знам намерението на клуба и неговото, но не знам какво ще стане. Фил Фоудън? Никакви притеснения относно формата му. Той е спечелил шест титли във Висшата лига, много неща, приносът му към това, което постигнахме, е невероятен. Това, което се случи, е нормален процес в една дълга, дълга, дълга кариера. И в момента, в който направи щракване и завърти, той ще се върне към това, което е“.

🚨🇪🇬 Pep Guardiola on Mo Salah: “One of the greatest; the numbers, the consistency - what a player!”.



“An incredible human being, goals and assists, absolutely a legend for Liverpool Football Club, but for the Premier League for all he has done”, says via @City_Xtra.



“He… pic.twitter.com/qIYrzR3OAU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2026

Гуардиола обърна и специално внимание на легендата на Ливърпул Мохамед Салах, който обяви, че в края на сезона си тръгва от мърсисайдци: “Един от най-великите; числата, постоянството - какъв играч! Невероятен човек, голове и асистенции, абсолютна легенда за Ливърпул, но и за Висшата лига заради всичко, което е направил. Той заслужава невероятно признание“.

Снимки: Imago