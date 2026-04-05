Ван Дайк се извини на феновете на Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк се извини на феновете за представянето на тима срещу Манчестър Сити. Вчера мърсисайдци загубиха с 0:4 в мач от четвъртфиналите на ФА Къп.
"Феновете бяха там, за да ни подкрепят и аз само мога да се извиня за това, което видяха, особено второто полувреме. Разбирам разочарованието им", заяви нидерландският бранител.
"Бяхме в такава ситуация много пъти този сезон, когато имахме надежди и не успяхме да градим. Да загубиш с 0:4 е тежко. Опитвам се да мисля, че можем да променим нещата, но ние го правим почти 75 процента от сезона. Боли ме. Сега се концентрираме върху гостуването на ПСЖ, но е трудно", допълни той.