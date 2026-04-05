Ван Дайк се извини на феновете на Ливърпул

  • 5 апр 2026 | 16:05
Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк се извини на феновете за представянето на тима срещу Манчестър Сити. Вчера мърсисайдци загубиха с 0:4 в мач от четвъртфиналите на ФА Къп.

"Феновете бяха там, за да ни подкрепят и аз само мога да се извиня за това, което видяха, особено второто полувреме. Разбирам разочарованието им", заяви нидерландският бранител.

"Бяхме в такава ситуация много пъти този сезон, когато имахме надежди и не успяхме да градим. Да загубиш с 0:4 е тежко. Опитвам се да мисля, че можем да променим нещата, но ние го правим почти 75 процента от сезона. Боли ме. Сега се концентрираме върху гостуването на ПСЖ, но е трудно", допълни той.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

