Ван Дайк се извини на феновете на Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк се извини на феновете за представянето на тима срещу Манчестър Сити. Вчера мърсисайдци загубиха с 0:4 в мач от четвъртфиналите на ФА Къп.

"Феновете бяха там, за да ни подкрепят и аз само мога да се извиня за това, което видяха, особено второто полувреме. Разбирам разочарованието им", заяви нидерландският бранител.

“We let ourselves and the manager down, but we also let the fans down. Mentally, it’s very tough at the moment.”



"Бяхме в такава ситуация много пъти този сезон, когато имахме надежди и не успяхме да градим. Да загубиш с 0:4 е тежко. Опитвам се да мисля, че можем да променим нещата, но ние го правим почти 75 процента от сезона. Боли ме. Сега се концентрираме върху гостуването на ПСЖ, но е трудно", допълни той.