  Слот: Единственото положително е, че не ни вкараха повече

Слот: Единственото положително е, че не ни вкараха повече

Напрежението върху мениджъра на Ливърпул Арне Слот допълнително се увеличи след най-тежката загуба на неговия тим през този сезон. По-рано днес мърсисайдци бяха разбити с 4:0 от Манчестър Сити на четвъртфиналите на ФА Къп.

“Първото полувреме беше доста равностойно. Да изоставаме с 0:2 на почивката не помогна за настроението ни, особено след сезона, който имаме. След почивката излязохме с надеждата да се върнем в мача, но веднага бяхме наказани и получихме още два гола. Единственото положително беше, че не получихме повече, но головете останаха четири”, заяви Слот след двубоя.

“Много разочароващо, не само отпадането, но и начинът, по който се случи, и резултатът. Още едно голямо разочарование за нас. Липсваха ни нещата, които ни липсват в големи части от сезона. Не си вкарваме положенията. Беше равностоен мач до дузпата. Миналия път, когато играхме с тях, ни вкараха точно преди почивката. Сега се случи отново”, допълни той.

Слот бе попитан за представянето на Мохамед Салах, който направи три пропуска преди да изпусне и дузпа: “Не бих се концентрирал върху един играч, а върху отбора. Пропускът на дузпата може би оприличава представянето ни и голяма част от сезона ни. Трябва да вкарваш голове, ако искаш да имаш шанс да спечелиш”.

Следващата седмица Ливърпул се изправя срещу Пари Сен Жермен на четвъртфиналите на Шампионската лига и нидерландецът говори по тази тема. “Не всеки ден играеш четвъртфинал в Шампионската лига. Очакваме с нетърпение да се изправим отново срещу един много добър отбор. Това не е единствената ни цел. Освен това искаме да се класираме за Шампионската лига през следващия сезон. Имаме още много за какво да играем, въпреки че усещаме колко много разочарования имахме. Това е част от това да си футболист и човек. Трябва да останеш изправен, когато нещата не са толкова позитивни”, сподели Слот.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 5837
  • 3
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 975
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 404
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 413
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 1629
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1019
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59052
  • 214
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 213258
  • 870
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1436
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40263
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2620
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18044
  • 4