Слот: Единственото положително е, че не ни вкараха повече

Напрежението върху мениджъра на Ливърпул Арне Слот допълнително се увеличи след най-тежката загуба на неговия тим през този сезон. По-рано днес мърсисайдци бяха разбити с 4:0 от Манчестър Сити на четвъртфиналите на ФА Къп.

“Първото полувреме беше доста равностойно. Да изоставаме с 0:2 на почивката не помогна за настроението ни, особено след сезона, който имаме. След почивката излязохме с надеждата да се върнем в мача, но веднага бяхме наказани и получихме още два гола. Единственото положително беше, че не получихме повече, но головете останаха четири”, заяви Слот след двубоя.

“Много разочароващо, не само отпадането, но и начинът, по който се случи, и резултатът. Още едно голямо разочарование за нас. Липсваха ни нещата, които ни липсват в големи части от сезона. Не си вкарваме положенията. Беше равностоен мач до дузпата. Миналия път, когато играхме с тях, ни вкараха точно преди почивката. Сега се случи отново”, допълни той.

Слот бе попитан за представянето на Мохамед Салах, който направи три пропуска преди да изпусне и дузпа: “Не бих се концентрирал върху един играч, а върху отбора. Пропускът на дузпата може би оприличава представянето ни и голяма част от сезона ни. Трябва да вкарваш голове, ако искаш да имаш шанс да спечелиш”.

Следващата седмица Ливърпул се изправя срещу Пари Сен Жермен на четвъртфиналите на Шампионската лига и нидерландецът говори по тази тема. “Не всеки ден играеш четвъртфинал в Шампионската лига. Очакваме с нетърпение да се изправим отново срещу един много добър отбор. Това не е единствената ни цел. Освен това искаме да се класираме за Шампионската лига през следващия сезон. Имаме още много за какво да играем, въпреки че усещаме колко много разочарования имахме. Това е част от това да си футболист и човек. Трябва да останеш изправен, когато нещата не са толкова позитивни”, сподели Слот.

Снимки: Imago