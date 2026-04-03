  3. Големи промени в Ливърпул през лятото

Големи промени в Ливърпул през лятото

  • 3 апр 2026 | 12:06
Големи промени в Ливърпул през лятото

В Ливърпул се очаква да има сериозни промени по отношение на състава през лятото. Според “Сън” мърсисайдци може да се разделят с доста играчи и отново ще правят сериозна селекция. “Червените” правят разочароващ сезон, след като миналата година станаха шампиони.

Мохамед Салах вече обяви, че напуска клуба през лятото и ще трябва да бъде търсен негов заместник, което не е лесна задача. Договорът на Анди Робъртсън изтича и той най-вероятно също си тръгва. Бъдещето на Ибрахима Конате е неясно. Контрактът на френския национал изтича в края на сезона, но мърсисайдци се надяват да се разберат с него за удължаването му.

“Сън” твърди, че Ливърпул е готов да се раздели с Коди Гакпо, Джо Гомес, Алексис Мак Алистър и Федерико Киеза. Един от приоритетите за лятна селекция е привличането на дефанзивен полузащитник. Сред спряганите имена са Адам Уортън от Кристъл Палас, Карлос Балеба от Брайтън, Елиът Андерсън от Нотингам и Едуардо Камавинга от Реал Мадрид.

