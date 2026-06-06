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Феновете на Лацио обявиха бойкот на клуба

  • 6 юни 2026 | 04:49
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Феновете на Лацио обявиха бойкот на клуба

Привържениците на Лацио изразиха остро недоволство от ръководството на клуба, оглавявано от президента Клаудио Лотито, и обявиха, че ще бойкотират домакинските мачове през следващия сезон.

В официално съобщение, публикувано на сайта на журналиста Алфредо Педула, активните фенове на „орлите“ заявяват, че няма да закупуват сезонни абонаменти и няма да посещават срещите на отбора. Като основни причини за крайната мярка те изтъкват неучастието на тима в европейските турнири, липсата на инвестиции за подсилване на състава, както и уволнението на служители и замяната им с хора, които не отговарят на стандартите на клуба.

Въпреки това, привържениците на „бианкочелестите“ посрещат с оптимизъм бъдещия нов треньор Дженаро Гатузо. Те подчертават, че техните претенции не са насочени към футболистите и треньорския щаб, а единствено към ръководството.

През изминалия сезон Лацио завърши на 9-о място в крайното класиране на Серия "А".

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Снимки: Gettyimages

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